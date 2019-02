CEDO a condamnat Franta sa plateasca despagubiri unui copil din "Jungla de la Calais"

Ziare.

com

In februarie 2016, cand autoritatile franceze au intervenit si au demolat tabara, o instanta a ordonat plasarea in asistenta a copilului, atunci in varsta de 12 ani. Ordinul nu a fost indeplinit, iar copilul a ajuns intr-un adapost improvizat in zona de nord ramasa din "Jungla". Dupa cateva luni, el a reusit sa ajunga in Regatul Unit, unde spera sa obtina azil, deoarece se refugiase in august 2015 din Afganistan."Din cauza esecului autoritatilor de a proteja reclamantul (...), acesta a petrecut sase luni intr-un mediu evident necorespunzator pentru copii, caracterizat de insalubritate, precaritate si insecuritate", a stabilit CEDO.Tabara de la Calais a fost demolata in intregime in octombrie 2016, dar refugiatii si migrantii care incercau sa traverseze Canalul Manecii au continuat sa se adune in orasele-port franceze din regiune.