Incaierare intre imigranti cu impuscaturi si 13 victime, in oraselul francez Calais

"Viata a patru raniti prin impuscare este in pericol", a declarat pentu AFP Parchetul din Boulogne-sur-Mer, precizand ca alti sase migranti au fost raniti in urma unor "lovituri ca bare de fier" intr-o noua incaierare joi seara.Alti trei migranti au fost raniti intr-o prima incaierare la inceputul dupa-amiezii.Un prim bilant al acestei incaierari, in care au fost implicati aproximativ 100 de migranti, anunta patru raniti.Ministrul de Interne, Gerard Collomb, se duce la Calais."In urma gravelor incidente care au avut loc astazi (joi), ma duc inca din aceasta seara la Calais, in vederea unei informari asupra situatiei cu prefectul, primarul orasului si actori locali", a anuntat pe Twitter ministrul francez.El urma sa se intalneasca, de asemenea, cu forte de ordine si salvatori.Aceste violente au loc in contextul in care o operatiune impotriva ocuparii ilegale a unor locuinte a fost efectuata de politie joi dimineata.Ultima incaierare intre migranti care s-a soldat cu raniti prin impuscare a avut loc la 25 noiembrie 2017, cand doua grupuri de afgani au deschis focul unul asupra celuilalt, intr-o posibila reglare de conturi intre calauze. Cinci dintre ei au fost raniti atunci.La 18 ianuarie, un migrant a fost de asemenea ranit grav cu o arma alba, intr-o incaierare pe o portiune a autostrazii A16, la nivelul Offrethun (Pas-de-Calais).Aproximativ 800 de migranti traiesc in prezent la Calais, potrivit ultimelor date furnizate de asociatii, intre 550 si 600 potrivit prefecturii.