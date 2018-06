Acuzatii grave la adresa Angelei Merkel intr-un scandal legat de imigrantii sositi in Germania

Ziare.

"Esecul consta in lipsa de actiune din partea guvernului din momentul in care erau clare provocarile cu care Germania urma sa se confrunte odata cu sosirea refugiatilor", a declarat fostul presedinte al Biroului national pentru migranti si refugiati (Bamf), Frank-Jurgen Weise, in revista Der Spiegel."Criza ar fi putut fi evitata", a adaugat el, precizand ca a informat-o personal pe Angela Merkel de doua ori referitor la probleme in 2017, fara sa fie luate masuri.Informatii despre un raport confidential intocmit prin grija sa, in care critica dur guvernul, au aparut de asemenea in presa.De mai multe saptamani, Executivul condus de Merkel este sub presiune ca urmare a descoperirii unei presupuse afaceri de coruptie la una dintre filialele din Brema a Bamf, un organism aflat in subordinea Ministerului de Interne.Responsabilul filialei, avocati si interpreti au fost pusi sub acuzare indeosebi pentru coruptie. Filiala este acuzata ca a validat cel putin 1.200 de cereri de azil ale migrantilor, in schimbul unor diverse avantaje. Responsabila sa contesta acuzatiile si afirma ca era doar coplesita de situatie.De atunci, guvernul verifica mai multe mii de alte dosare, pentru a vedea daca scandalul nu este cumva mai extins. Partenerul social-democrat al coalitiei guvernamentale a Angelei Merkel cere acum explicatii din partea cancelarului. "Este pur si simplu un esec al cancelarului", a denuntat duminica unul dintre liderii social-democrati, Ralf Stegner, in cotidianul Tagesspiegel.