Germania ar putea deporta refugiatii sirieni care isi viziteaza tara

"Oricine este refugiat sirian si merge regulat in Siria in vacanta nu poate pretinde in mod serios ca a fost persecutat. Trebuie sa lipsim o astfel de persoana de statutul ei de refugiat", a declarat Seehofer pentru ziarul Bild am Sonntag.Daca Biroul federal pentru migratie si refugiati (BAMF) ar afla de calatorii in tara de origine, autoritatile ar putea examina imediat o revocare a statutului lor de refugiati, a spus politicianul conservator.El a precizat ca autoritatile germane monitorizeaza activ situatia din Siria. "Vom efectua repatrieri daca situatia o permite", a adaugat Horst Seehofer.In jur de 780.000 de sirieni au fugit in Germania in ultimii ani, din cauza razboiului civil din Siria care dureaza de opt ani, noteaza dpa.