Expulzarile din Germania devin tot mai brutale, iar pilotii de avion au refuzat sa ia parte la asa ceva in sute de cazuri

pilotii unor companii aeriene germane si straine au refuzat sa ia parte la expulzarea a 335 de persoane, in total

Catusele, tot mai uzitate

Ministerul de Interne considera escaladarea violentei "usor de justificat"

Periodic apar relatari privind incercari de expulzare esuate. Refugiatii depun plangere in justitie, cu succes, impotriva planificatei lor expulzari in tara de origine sau intr-un stat tert sigur, pe care l-au tranzitat inainte de a patrunde in Germania. Altii dispar si traiesc in clandestinitate inainte ca Politia sa-i retina.Exista insa si cazuri in care expulzarea esueaza in ultimul moment, din cauza violentei scapate de sub control in avioane. In primul semestru al acestui an,Aceasta cifra reiese dintr-un raport al guvernului federal, intocmit ca urmare a unei interpelari parlamentare a formatiunii Die Linke (Stanga), ajuns si in posesia DW. Din raport reiese de asemenea care au fost aeroporturile cele mai afectate de acest fenomen: Pe locul intai se afla Frankfurt pe Main (131 de persoane), urmat de Dusseldorf (111 persoane) si Munchen (39).Clasamentul companiilor care au refuzat sa participe la expulzari este dominat de Lufthansa (87 de persoane), urmata de Eurowings (75) si Iberia (42).In spatele acestor cifre se ascunde, evident, o problema, care s-a tot agravat in ultimii ani: violenta exercitata atat de persoanele in curs de expulzare, cat si de oamenii legii.Politiciana Ulla Jelpke, membra a Die Linke, a vrut sa stie mai exact cum stau lucrurile. De aceea, a trimis guvernului federal o lista cu 26 de intrebari de detaliu. Si a luat la cunostinta ca in intervalul 2015-2018 recurgerea la asa-numite "mijloace de sprijin a violentei corporale" a crescut de la 135 la 1.231 de cazuri.Aceste "mijloace" sunt intre altele catuse aplicate de politisti la maini sau la picioare persoanelor in curs de expulzare care devin violente.Aceasta inzecire a cazurilor este cu atat mai remarcabila cu cat numarul expulzarilor a ramas aproape neschimbat in intervalul mentionat. In 2017 au fost expulzate 23.966 de persoane, un an mai tarziu 23.617.Numarul tot mai mare de incatusari se justifica, potrivit Ministerului de Interne de la Berlin, prin faptul ca "mai multe persoane opun rezistenta in procesul de returnare".La intrebarea DW, purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne, Eleonore Petermann, a declarat ca inmultirea cazurilor de violenta este "usor de justificat". Expulzarile nu sunt benevole, de aceea, cei afectati isi exprima nemultumirea "poate prin violenta corporala".Pentru a duce la indeplinire expulzarea in ciuda acestui aspect sau pentru a proteja persoanele din jur, s-ar putea recurge la incatusare sau alte mijloace. Dar numai daca "acestea sunt ultimele mijloace la care se poate recurge", a subliniat Petermann.Deputatul de stanga Ulla Jelpke, care a provocat aceasta dezbatere, vede cu totul altfel inmultirea cazurilor de violenta. "Consider insuportabil faptul ca disperarea acestor oameni este curmata tot mai neindurator cu mijloace violente, pentru a-i retrimite pe acei oameni impotriva vointei lor in conditii de mizerie in tarile lor de origine sau in tari de tranzit."Potrivit ei, apar periodic relatari socante despre brutalitatea cu care sunt duse la indeplinire expulzarile.