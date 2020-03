Germania vrea sa preia copiii singuri din taberele de refugiati din Grecia

Ziare.

com

Anuntul a venit imediat dupa ce cancelarul Angela Merkel s-a intalnit cu membri ai coalitiei formate din conservatori si social-democrati pentru a discuta despre criza umanitara de la granita turco-elena si situatia dezastruoasa din taberele grecesti pentru refugiati.E vorba de copiii neinsotiti sub 14 ani, dar si de adolescentii sub 18 ani care sufera de boli grave si au nevoie urgenta de ingrijire medicala.De cand a anuntat presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, deschiderea granitei externe cu UE , mii de migranti si refugiati s-au adunat la frontiera cu Grecia.Politia greaca de frontiera nu a lasat pe nimeni sa treaca, multimile au fost respinse cu gaze lacrimogene si tunuri de apa.Corespondenta DW Julia Hahn a stat de vorba cu multe familii de refugiati in regiunea de frontiera turco-elena. "E deosebit de greu pentru familiile cu copii mici", relateaza jurnalista germana. "Mii de oameni au venit la granita cu Grecia, au stat 11 zile in frig. In cel mai bun caz, au dormit in corturi de plastic. Fara ajutoarele umanitare, acesti oameni n-ar avea nimic de mancare".Julia Hahn a distribuit pe Twitter imagini video inregistrate de un tanar refugiat sirian, dupa ce autoritatile nu au mai permis accesul jurnalistilor la punctul de frontiera Pazarkule.Germania vrea sa organizeze preluarea copiilor refugiati din taberele grecesti alaturi de alte state din UE care s-ar declara dispuse, de bunavoie, sa participe la acest demers. In urma cu doar cateva zile, o propunere similara din partea Partidului Verzilor fusese respinsa in Bundestag.Annegret Kramp-Karrenbauer, sefa conservatorilor germani, a declarat ca Franta s-ar putea sa participe la preluarea si distribuirea copiilor-refugiati din taberele grecesti.