Refugiatii din centrele germane produc masti pentru ei si familiile lor (Video Deutsche Welle)

Centrul primeste anual 600 de pacienti, atat femei, cat si barbati. Acum, acestia produc la turatie maxima masti de protectie, in contextul pandemiei, scrie Deutsche Welle.Ideea de a face masti in centru i-a venit unei paciente din Turcia, de meserie croitoreasa."Aveam plase pe care nu le foloseam si atunci m-am gandit ca putem face din ele masti, in loc sa le aruncam", a spus Ayfer, cea care a initiat procesul."Le facem pentru pacientii nostri. Daca cineva din extern le doreste, oameni din Germania, le pot achizitiona la un pret modic. Nu mi-e teama de coronavirus, ma protejez, ma spal bine pe maini", mai spune ea.Centrul pentru migranti din Stuttgart a primit acceptul institutului Robert Koch pentru a produce aceste produse necesare in lupta imptriva COVID-19."Intai le taiem, apoi le calcam si le coasem", a mai povestit femeia pentru DW.Astfel, aceste produse atat de necesare sunt distribuite gratuit in centrul respectiv, dar si familiilor pacientelor/ pacientilor.Femeile vor sa dea inapoi ceva societatii germane, care le-a primit atat de calduros. In acelasi timp, munca in atelierul de croitorie reprezinta si o forma de terapie, dupa cum spune Dieter David, psihologul centrului, originar din Sibiu."In centrele noastre sunt persoane traumatizate - aceste persoane candva in viata lor au trait o situatie extraordinara, catastrofala, adica au vazut moartea lor sau a altor oameni si au supravietuit. Asta lasa urme si in creier, si in suflet. Aceste paciente/ pacienti devin bolnavi, traumatizati. (...) Avem si paciente din Romania, 50 pe an (...)Pe langa tratamentul psihic, psihologic, medical, ce facem aici (...) avem de 10 ani si grupuri sau interventii de reabilitare. Adica omul care a fost traumatizat vrea sa traiasca cum traieste cineva normal: sa lucreze, sa manance la restaurant, sa iasa cu prietenii etc. O viata normala.Si de 10 ani, pe langa tratament avem o initiativa de reabilitare: cine doreste si are talente poate invata in grupe diferite in domeniul de sport sau domeniul de arta. Avem si o grupa de fotbal, in arte avem mai multe: desen, pictura, artizanat. Printre altele, avem si o grupa de croitorie, de 7 ani.Acum 4 saptamani, cand a aparut mai intensiv frica de coronavirus, o pacienta din Turcia a avut ideea 'hai sa facem ceva'. A vazut ca pacientele/pacientii nu mai vin in terapie de frica si stau acasa. Ea s-a gandit sa facem in croitorie masti. Si 3-4 zile au tot incercat. Dupa cateva zile, masca a fost gandita si transpusa in realitate. De atunci, in croitoria noastra, de la ora 15 la ora 22 vin 4 paciente, maximum 4 din cauza distantarii sociale, si produc aceste masti", a explicat el.Iata si un video de la DW cu intreaga poveste: