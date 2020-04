Corona si refugiatii - un virus face politica

BND vorbeste despre o actiune orchestrata

Situatia ramane tensionata pe insule

Multe vorbe, putine masuri

Calcule politice pe spinarea refugiatilor?

Acum este liniste. Imigrantii ilegali au fost dusi inapoi, afirma Stavros Tzamalidis, primarul din Kastanies. Mica asezare de la frontiera turco-elena s-a aflat pana la izbucnirea pandemiei de coronavirus in centrul atentiei internationale.Dupa ce Turcia a deschis granita cu Grecia la finele lunii februarie, mii de refugiati s-au ingramadit saptamani in sir de-a lungul gardului de frontiera, in speranta ca vor reusi sa vina in Europa. Acum este iarasi liniste pe fasia de granita dintre Turcia si Europa. "Si-au ars corturile", relateaza Tzamalidis: "De ce s-au retras imigrantii atat de brusc, nu stim. Poate din pricina noului virus sau poate ca Erdogan a obosit si a vrut sa schimbe scena."Kastanies este un orasel linistit. Turisti din Turcia vin pentru cate o zi pentru a merge la restaurant sau pentru a consuma alcool, care a devenit foarte scump in Turcia de cand se afla la putere Erdogan.Tzamalidis apreciaza ca relatiile dintre cele doua tari traverseaza o criza severa: "Va fi greu sa ne intoarcem la viata cotidiana obisnuita dupa asemenea dispute virulente. Dar, desigur, prietenii nostri de dincolo de granita raman prietenii nostri. Noi nu avem nicio problema cu oamenii."Partea elena a manifestat, aparent pe buna dreptate, neincredere fata de sosirea brusca, in numar mare, a refugiatilor la frontiera tarii. Potrivit mass-media, intre timp si serviciul german de informatii externe, BND, pleaca de la premisa ca Ankara a pus la cale intentionat actiunea.Cu aceleasi autocare cu care refugiatii au fost retrasi acum, ei fusesera adusi la Edirne, de partea turceasca a granitei. Ceva mai la nord, unde se afla frontiera cu Bulgaria, nu s-a deplasat niciun refugiat. Erdogan a pus special gand rau Greciei. El a sperat ca sentimentele patriotice grecesti vor da in clocot si situatia critica din insule va escalada.Planul sau era sa santajeze Europa, scotand in evidenta esecul politicii pentru refugiati a statelor comunitare. Scopul sau era sa forteze activarea articolului 5 din Acordul NATO, pentru a implica alianta in interventia sa militara in Siria.Presa mondiala ii si oferise scena perfecta in acest sens. S-a ajuns la tensiuni intre militarii turci si eleni. Dar apoi coronavirusul i-a zadarnicit lui Erdogan planurile.Presa mondiala a batut in retragere si presedintele turc a trebuit sa se recunoasca infrant. Virusul a rezolvat, cel putin pentru moment, situatia de la frontiera turco-elena.In Turcia se afla oficial aproximativ 4 milioane de refugiati, neoficial substantial mai multi. Potrivit Guvernului de la Atena, in Grecia se afla in prezent aproximativ 100.000 de solicitanti de azil, dintre care 41.000 pe insulele Lesbos, Samos, Chios, Leros si Kos.Somaya este o solicitanta de azil din Afganistan. Tanara de 20 de ani traieste in tabara oficiala Moria, intr-un spatiu ferit de intemperii. Doar putini refugiati se bucura de acest "lux". In jurul taberei s-a format un orasel postapocaliptic de corturi, asa-numita jungla. Acolo traiesc cei mai multi din cei 21.000 de refugiati care se afla pe Insula Lesbos. In corturi si adaposturi improvizate din carton si plastic.Somaya relateaza: "In prezent este foarte frig. Viata e foarte dura. A plouat abundent in ultima vreme."In prezent multi refugiati se tem de virus. "Avem la dispozitie putina apa si refugiatii nu stiu ce se va intampla. Ne putem infecta cu noul virus? Sunt foarte ingrijorata", povesteste Somaya. Si ea vrea sa acorde o mana de ajutor si sprijina organizatia umanitara daneza "Team Humanity".In centrul Hope-&-Peace, ea distribuie mancare si imbracaminte. Coronavirusul se afla si acolo in centrul preocuparilor. Se confectioneaza masti care se distribuie in tabara, impreuna cu sapun si o foaie volanta cu instructiuni.Cu doua saptamani in urma, Atena a adoptat un catalog in 12 puncte privind combaterea coronavirusului in taberele pentru refugiati. Vizitele si activitatile in interiorul taberelor au fost interzise. Locatarilor li se cere sa se deplaseze cat mai putin in interiorul taberelor.Cumparaturile in exterior nu mai pot fi facute decat de cate un membru al familiei, care este transportat la magazinul de care are nevoie cu un autocar al politiei. Incepand cu orele 19:00, este interzisa iesirea din tabere. De asemenea, solicitantilor de azil le este interzis sa scoata bani din automatele aflate in satele invecinate. Guvernul a anuntat ca va instala astfel de automate bancare in interiorul taberelor, dar nu este clar cand se va materializa aceasta intentie.Punctul 5 din catalog ii avertizeaza pe oameni sa respecte normele de igiena. Apostolos Veizeis, membru al organizatiei "Medici fara Frontiera", se intreaba cum va reusi asta. "Totul este plin pana la refuz. Acestea sunt conditii ideale pentru raspandirea pandemiei de COVID-19. De luni de zile nu a mai fost luat gunoiul.."Guvernul nu spune nimic despre toate acestea. La intrebarile DW privind aplicarea in tabere a prevederilor din catalog, existenta sau nu a unor planuri de evacuare si de testare a refugiatilor pentru depistarea numarului de infectati cu coronavirus, Guvernul de la Atena s-a multumit sa trimita un exemplar al catalogului publicat deja.Apostolos Veizeis apreciaza ca masurile de combatere a coronavirusului decise de Guvern dau dovada de ipocrizie. Ele sunt in primul rand gandite sa protejeze populatia locala si ii discrimineaza pe solicitantii de azil. Mai ales persoanele care fac parte din categoriile de risc ar trebui evacuate.Pe Lesbos exista doar cinci paturi la sectia de terapie intensiva, pe Samos doar doua. Trei medici au fost trimisi de Ministerul Sanatatii pentru a se ocupa la Moria de 20.000 de oameni, cu un minim de medicamente si echipament medical.Veizeis presupune ca Guvernul de la Atena foloseste virusul in beneficiul propriei agende politice. "Daca vin si spun acum ca a venit timpul sa fim atenti si cel mai sigur ar fi sa-i tinem pe refugiati in centre inchise, atunci ei nu fac altceva decat sa impuna acest concept."Pana acum, Atena a fost criticata pentru existenta centrelor inchise si de organizatiile pentru drepturile omului, si de institutiile UE, si de populatia locala. Si in timp ce Ankara a tras frana de urgenta la frontiera turco-elena, Atena pare sa mizeze pe o escaladare a situatiei refugiatilor.Potrivit agentiei de presa AFP, au fost depistati pozitiv 21 de refugiati din tabara Ritsona. Din cauza acestor infectii cu noul coronavirus, tabara din apropierea capitalei elene a fost inchisa joi.