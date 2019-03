Corpul decapitat al unei fetite, gasit pe o plaja din Grecia

Ziare.

com

Potrivit informatiilor din presa locala si ale garzilor de coasta, corpul, decapitat si stare avansata de descompunere, ar putea fi al unui copil in varsta de 9 ani care a fost dat disparut dupa ce o barca de migranti s-a scufundat luna trecuta in largul plajelor orientale din Lesbos.Locuitorii au descoperit corpul, devreme duminica, pe plaja Vatera si au alertat garda de coasta care l-a transportat la spital pentru autopsie.Joi, trei persoane, dintre care doi copii, au murit in naufragiul unei barci de migranti din apropiere de insula greceasca Samos la bordul careia se aflau cel putin 12 persoane.In total, peste 70.000 de migranti si refugiati traiesc in Grecia in prezent, potrivit Le Figaro.