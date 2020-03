Criza imigrantilor: Marcel Vela anunta ca Romania va trimite ajutoare Greciei

Ziare.

com

Astfel, tara noastre va trimite in Grecia corturi, paturi, saci de dormit si saltele, intre altele."In contextul crizei migrantilor, am hotarat cateva lucruri legate de aceasta criza a imigrantilor din Grecia. Am discutat astazi dl presedinte Klaus Iohannis, care a dispus sa oferim ajutor Greciei, iar dl prim-ministru Ludovic Orban a hotarat sa oferim ajutor din rezervele Agentiei Nationala a Rezervelor de Stat.Acest ajutor destinat Greciei se face in baza solicitarii primite prin mecanismul european de protectie civila.Este vorba de 100 de corturi, 400 de paturi, 400 de saci de dormit, 400 paturi, 400 saltele, 800 cearsafuri, 400 de cizme, 400 de pelerine de ploaie", a precizat Marcel Vela intr-o conferinta sustina la sediul MAI, alaturi de secretarul de stat Raed Arafat.El a mai spus ca valoarea acestor ajutoare se ridica la peste un milion de lei."Ajutoarele sunt intr-un cuantum de aproximativ 25 de tone si. Transportul materialelor in Grecia va fi facut cu sustinerea Uniunii Europene, 75% din transport fiind suportat in cadrul mecanismului european de protectie civila, iar 25% va fi suportat de Guvernul Romaniei", a adaugat ministrul interimar de la Interne. Turcia si-a deschis, saptamana trecuta, frontierele cu Europa , iar cateva mii de persoane s-au napustit catre Grecia , o situatie ingrijoratoare pentru Europa.La frontiera dintre Turcia si Grecia, mii de migranti continua sa vina, de cateva zile, cu speranta de a o traversa, in pofida unor masuri drastice luate de Atena, ale carei forte trag cu gaze lacrimogene si folosesc tunuri cu apa A.D.