Criza refugiatilor in Grecia: situatia se agraveaza pe Lesbos

Localnicii din Lesbos au blocat drumul de acces spre tabara de refugiati Moria. Ei nu vor si mai multi imigranti pe insula intr-o tabara oricum plina pana la refuz, in care oamenii vegeteaza in conditii de nedescris. Cu toate acestea, alti numerosi imigranti au sosit duminica - aproximativ 300 - cu barca direct din Turcia, potrivit mass media elene. Nou venitii ar fi trebuit sa fie transportati cu autobuzele spre tabara Moria dar, pentru moment, drumul este blocat.Christinei Chatzidaki nu-i vine sa creada ce se intampla pe Lesbos, insula pe care si-a petrecut intreaga viata. Refugiati nu exista acolo doar incepand din 2015, ci inca din anii 1990, povesteste batrana in varsta de 87 de ani. Deja de atunci ea s-a implicat in favoarea oamenilor care au nevoie de protectie. In anii 90, refugiatii proveneau cu precadere din fosta Iugoslavie, scena unui sangeros razboi civil. Pana in ziua de azi, Chatzidaki se implica pentru relatii bune intre locuitorii insulei si imigranti. Pe insula traiesc in prezent aproximativ 25.000 dintre acestia, in tabara Moria, in conditii igienice de nedescris.Este posibil ca numarul lor sa creasca rapid. Stirea ca presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a deschis pentru refugiatii sirieni granita spre Grecia este pentru localnicii din insulele Lesbos, Chios si Samos un motiv de ingrijorare. La frontiera terestra dintre Turcia si Grecia situatia a escaladat deja. Acolo politia elena impiedica pana in prezent patrunderea in tara a mai bine de 10.000 de imigranti, potrivit guvernului de la Atena. Si pe insulele grecesti exista temerea ca nenumarate ambarcatiuni vor sosi dinspre coasta turca, avand la bord oameni care de luni sau ani asteapta ocazia prielnica pentru a-si continua drumul spre Europa.In contextul sosirii unui numar tot mai mare de imigranti, localnicii din Lesbos, Chios si Samos se simt de multa vreme abandonati. Si de propriul lor guvern, cel de la Atena, si de Uniunea Europeana, care mizeaza in continuare pe acordul privind refugiatii, semnat cu Turcia. Ei nu pot sa inteleaga de ce se crede in eficienta acelei intelegeri.Premierul elen Kyriakos Mitsotakis voia sa controleze situatia cu ajutorul a doua masuri: o lege a azilului mai aspra, pentru a putea retrimite in Turcia cat mai multi imigranti si constructia unor centre inchise pentru refugiati pe insulele respective. Dar nu este deloc sigur ca isi va putea pune planul in practica. Escaladarea situatiei la frontiera turco-elena arata ca Ankara are serios de gand sa torpileze intelegerea cu UE vizand refugiatii. Iar locuitorii insulelor afectate se opun ferm constructiei de noi centre inchise pentru refugiati."Doar nu este posibil sa incui intr-o inchisoare oameni care traiesc de ani sau de luni intregi in mijlocul nostru", spune proprietarul unui magazin din centrul orasului Mytilini, cel mai mare din Lesbos. "In felul acesta chiar ca-i vom transforma in raufacatori", a adaugat el. Si din acest motiv localnicii din insula au iesit in ultimele saptamani in strada, unii dintre ei lparticipand la ciocniri violente cu fortele de ordine. Mesajul lor adresat Atenei si respobnsabililor de la Bruxelles este: "Atentie, ati exagerat nepermis!". Ani in sir cetatenii, voluntarii si activistii pentru drepturile omului au avertizat ca situatia a devenit pe insule insuportabila atat pentru localnici cat si pentru imigranti."E ciudat. Pentru prima data toti cei din insula sunt de aceeasi parere, de la extrema dreapta la extrema stanga", afirma un profesor in varsta de 40 de ani. Dar guvernul elen isi mentine planul de a construi tabere cu regim inchis. Si, in reactie la protestele localnicilor, guvernul de la Atena a trimis la fata locului temutele brigazi MAT de interventie ale politiei. Pe Samos, lucrarile la o noua tabara au debutat deja. Dar pe Lesbos, numerosi localnici vor sa impiedice cu orice pret asa ceva."Doar nu vreti sa ne transformati in Ellis Island", spune Christina Chatzidaki, facand o comparatie cu mica insula din apropiere de New York, care a fost vreme de 30 de ani centrul de triere a imigrantilor care voiau sa se stabileasca in SUA. Chatzidaki este nemultumita de faptul ca locuitorii din Lesbos sunt facuti, cu totii, xenofobi. Neonazisti exista, dar sunt un grup infim, spune ea. Majoritatea populatiei este pur si simplu suprasolicitata de situatia existenta. "In Mytilini traiesc 30.000 de oameni. Concomitent pe insula se afla 25.000 de refugiati. Aceste cifre demonstreaza deja cat de absurda a devenit situatia."Si in tabara pentru refugiati Moria situatia a devenit exploziva. Violenta este la ordinea zilei. Inghesuiala, traiul in conditii inumane si incertitudinea ii afecteaza grav pe imigranti. Adesea, procedura de acordare a azilului nu dureaza sase luni, cum prevede legea, ci ani in sir. Un nigerian in varsta de 42 de ani traieste in tabara Moria din 2017. Conditiile sunt insuportabile. "Va rugam sa ne scoateti de aici. Suferim. Ii rugam pe europeni sa ne ajute", a spus el.Salam Aldeen cunoaste si el bine situatia. El a infiintat ONG-ul danez Team Humanity, care are un birou in vecinatatea taberei Moria. Anul trecut politia elena l-a expulzat din tara. Aldeen presupune ca a devenit un ghimpe in ochii autoritatilor elene fiindca a atras atentia asupra conditiilor inumane din tabara si a stat de vorba cu ziaristii. Insa si el este ingrijorat de faptul ca Turcia ii lasa iarasi pe refugiati sa se indrepte spre Grecia. "Vor veni iarasi oameni multi si unii se vor ineca, asa cum s-a mai intamplat. Armata elena ii va forta pe oameni sa se intoarca de unde au venit si va provoca accidente."Nici cei care ajung la tarmul elen traversand apele Mediteranei nu sunt in siguranta. "Nu va exista suficienta mancare, situatia va escalada in continuare in tabara de refugiati, vor exista ciocniri cu politia iar localnicii din insula vor ajunge la capatul rabdarii. Ajungem la un punct care este mai mult decat critic", avertizeaza Aldeen.Majoritatea celor care traiesc pe Lesbos au pierdut orice speranta ca se va misca ceva la Bruxelles. Ei se tem ca turistii vor ocoli in continuare insula, asa cum au facut deja in ultimii ani, desi imigrantii se afla exclusiv in tabara Moria sau in Mytilini. Localnicii pleaca de la premisa ca in curand numarul imigrantilor va creste. De indata ce nu va mai bate vantul si se va incalzi vremea, numarul barcilor cu refugiati sosite dinspre tarmul turcesc va creste considerabil, la fel cum s-a intamplat si anii trecuti, in ciuda intelegerii dintre UE si Turcia.