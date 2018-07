Criza umanitara in Grecia: 2.500 de copii migranti sunt intr-o situatie periculoasa

Ziare.

com

"Potrivit datelor Centrului national de solidaritate sociala (Ekka), 3.670 de minori migranti neinsotiti se afla in prezent in Grecia, dintre care doar 1.135 sunt cazati in camine sau la familii, restul traind in conditii periculoase", a indicat Evdokia Gryllaki, responsabila a Metadrasi cu problema minorilor migranti neinsotiti.Majoritatea minorilor neinsotiti sunt pakistanezi, respectiv 38,4 %, care "nu au profilul obisnuit de refugiat care sa dispuna de posibilitatea de a beneficia de protectie, cum este de exemplu cazul sirienilor", a afirmat Evdokia Gryllaki intr-o conferinta pe acest subiect la Atena.Ea subliniat ca "12% dintre minorii fara protectie nu au domiciliu fix si doar 66% sunt scolarizati"."Provocarea actuala este de a gasi solutii pentru integrarea lor mai ales prin intermediul scolarizarii, deoarece se considera ca majoritatea (55,5 %) raman in tara", pentru ca ei nu intra in categoriile de relocare sau reintregire familiala, a explicat responsabila Metadrasi.In total, 28 de structuri de cazare pentru minori neinsotiti exista in prezent in Grecia, cu o capacitate de 1.115 locuri, potrivit Ekka.Metadrasi, care militeaza pentru apararea drepturilor migrantilor si refugiatilor, si mai ales ale minorilor neinsotiti, a salvat din 2015, anul cel mai puternic al recentei crize migratorii, 4.133 de minori, dintre care 3.633 de baieti, in majoritate afgani, sirieni si pakistanezi.