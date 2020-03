Erdogan se duce, luni, la Bruxelles. Noi confruntari la granita eleno-turca

Ziare.

Intr-un material difuzat vineri seara, TRT (postul public de radio din Turcia) nu a precizat natura discutiilor si nici cu cine se va intalni Erdogan in capitala Belgiei, relateaza sambata dpa.Anuntul vine in contextul in care Erdogan a dat ordin garzilor de coasta sa-i impiedice pe migranti sa traverseze Marea Egee, a relatat presa turca in noaptea de vineri spre sambata."La ordinul presedintelui (...) nicio autorizare nu va mai fi data migrantilor de a traversa Marea Egee din cauza pericolului pe care il reprezinta" un astfel de demers, a declarat serviciul garzilor de coasta, citat de agentia Anadolu.Pe de alta parte, gaze lacrimogene si fumigene au fost lansate sambata la frontiera Turciei cu Grecia, intr-o noua escaladare a tensiunilor cu privire la prezenta migrantilor care incearca sa ajunga pe teritoriul Uniunii Europene, informeaza Reuters.Un corespondent al Reuters in zona a relatat ca proiectilele veneau dinspre teritoriul turc si erau lansate in directia politiei elene la punctul de trecere a frontierei de la Kastanies.