Garzile Nationale, in cautare de refugiati - Civilii cu dotare militara, de la granita greco-turca

E trecut de ora 23. Intr-un mic sat nu departe de frontiera greco-turca domneste linistea. Afara este frig, chiar daca primavara bate la usa. In fata singurei cafenele care nu a inchis inca se aduna barbati in uniforma. Toti par obositi si tensionati."Ce-o sa mai gasim si in seara asta?", se intreaba unul. "Sper ca o sa fie liniste", spune altul si aminteste ca recent unul dintre ei a fost atacat cu un cutit. "Hai sa pornim", zice altul si se urca fiecare in masini de teren.Barbatii cu varste intre 40 si 50 de ani pleaca in misiune de patrulare. Ei fac parte din "Batalionul Garzilor Nationale" din localitate, o entitate de aparare civica, organizata si antrenata chiar de Armata elena si aflata la ordinele acesteia. A nu se confunda cu autointitulatele militii cetatenesti."Patrulam si cautam migranti si refugiati care au intrat ilegal in Grecia", ne explica Dimitris (nume modificat - n.red.). Si ce se intampla daca descoperiti pe cineva? "Ii retinem si anuntam imediat Politia, care se ocupa de ei mai departe".Se folosesc si arme? "In mod normal, suntem inarmati. Dar pentru ca acum nu avem o sarcina oficiala din partea Armatei, patrulam neinarmati", spune Dimitris si adauga ca, pentru orice eventualitate, ei ar avea oricum intotdeauna arme la ei.Ajungem la primul punct de interes. Este o cladire parasita la cativa kilometri in afara satului. Jeep-urile lumineaza cu farurile lor cladirea paraginita si brusc se vede in plina noapte ca ziua.Daca dormea cineva inauntru, cu siguranta acum s-a trezit. Dar inauntru nu este nimeni. Pe jos sunt conserve goale si urme de lemn ars, ceea ce arata ca s-au aflat acolo oameni in ultimele zile.Aceasta casa nelocuita de mai multi ani este un loc des frecventat de migrantii si refugiatii care reusesc sa treaca granita, in ciuda prezentei masive a Politiei si Armatei."De unde stiu ei ca exista astfel de case nelocuite?", intreb eu. "Au rute prestabilite pe telefoanele mobile. Inca o dovada ca totul este pus la cale de Erdogan", spune Yorgos (nume modificat - n.red.). "Nu ar fi posibil ca in joc sa fie doar o calauza bine organizata?", intreb eu. Nimeni nu imi raspunde.Garzile Nationale sunt o parte oficiala din Armata Greciei si exista in forma actuala inca din 1982. Garzile sunt prezente in multe regiuni de granita ale Greciei, atat in Grecia continentala, cat si pe insule.Sarcina lor de baza este contributia la apararea tarii si sprijinirea fortelor de interventie in indeplinirea misiunilor lor. Iar in caz de necesitate, inclusiv capacitatea de atac, lucru pentru care membrii Garzilor sunt antrenati saptamanal de Armata. Este vorba mai ales de exercitii de tragere.Armele sunt puse la dispozitie de Armata si pastrate de gardisti la ei acasa. Soldatii verifica regulat armamentul si munitia, pentru a se asigura ca nu au fost folosite in afara misiunilor. "Ca sa o spunem pe scurt", explica Dimitris, "noi suntem civili cu dotare militara, aflati oricand la dispozitia Armatei".Si nu numai in cazul unei amenintari de razboi, precum ultima oara in 1996 in timpul crizei insulelor Imia. Atunci a fost vorba de un conflict de frontiera intre Grecia si Turcia legat de insulele grecesti Imia. Gardistii pot ajuta si in caz de catastrofe naturale, precum inundatii sau incendii de padure. Dar si in aceste cazuri din urma ei trebuie sa primeasca o insarcinare oficiala de la comandantii Armatei.In prezent, Garzile Nationale nu au primit niciun mandat oficial de actiune in zona raului Evros, unde are loc de saptamana trecuta un nou episod al crizei refugiatilor.Aceasta inseamna ca Armata elena nu a solicitat pana acum sprijinul trupelor civile la granita turco-greaca. Pentru ca nu le-a fost cerut ajutorul, gardistii au decis sa patruleze mai intai prin sate, pentru a le proteja."Acesta este cel mai important lucru", spune Dimitris. "Eu vreau doar sa-mi apar proprietatea. De asta particip la patrule."Aflu mai multe la urmatoarea noastra oprire, la o mica si frumoasa biserica. Se spune uneori ca refugiatii si migrantii lasa haos si distrugere in urma lor si uneori pornesc chiar incendii."Trebuie sa ne aparam pamantul si proprietatea. Dar desigur ca facem aceasta munca si din mandrie nationala", adauga Georg. "Este patria noastra, sunt satele noastre". Aceasta este una din premisele functionarii Garzilor Nationale: membrii lor au voie sa fie activi doar in localitatile lor.S-a facut ora doua noaptea si ne intoarcem in sat. A ramas liniste, nu s-a intamplat nimic. Fara refugiati, fara incidente. Iar Garzile Nationale au sentimentul ca, deocamdata, satul lor este in siguranta.