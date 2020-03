Grecia va construi doua noi tabere pentru migranti, desi localnicii nu sunt de acord

Ziare.

"Vrem sa construim doua tabere inchise in regiunea Serres (nord) si in regiunea Atenei, cu 1.000 de locuri. Avem nevoie de sprijinul populatiilor locale. Nu putem lasa toti acesti oameni pe insule", a declarat Mitarachi la postul de televiziune Skai TV.Cele doua tabere ar urma sa ofere gazduire solicitantilor de azil sositi dupa 1 martie, dupa anuntul Turciei ca nu-i va mai impiedica pe refugiati sau migranti sa se indrepte catre Grecia sau restul Europei, informeaza AFP.Locuitorii unui oras din regiunea Serres care ar urma sa gazduiasca una dintre tabere au manifestat in aceasta saptamana in semn de refuz fata de aceasta decizie.Peste 1.700 de migranti au sosit in aceasta saptamana in Lesbos si in patru alte insule din Marea Egee, adaugandu-se celor 38.000 aflati deja in tabere de refugiati suprapopulate si unde conditiile de trai sunt din ce in ce mai precare.Acest nou val de migranti a crescut odata cu tensiunile de pe insula care a primit cei mai multi migranti.