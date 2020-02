Greva generala in insule grecesti, din cauza centrelor pentru migranti

Ziare.

Pentru a doua zi consecutiv, manifestantii din Lesbos au facut fata Politiei in apropiere de orasul Mantamados, langa situl unde urmeaza sa fie construit un centru pentru 7.000 de persoane.Mici grupuri au aruncat cu pietre catre fortele de ordine, care au raspuns cu gaze si grenade lacrimogene, scrie AFP."Suntem in vreme de razboi. Politia are armele, noi avem inimile si sufletele noastre", a declarat un preot local, parintele Stratis.Guvernoratul local a facut apelul la greva pentru 24 de ore, respingand proiectele Guvernului de a construi noi centre pentru a inlocui locuintele improvizate suprapopulate, in care cei care cer azil traiesc in conditii ingrozitoare.Mai mult de 38.000 de migranti stau inghesuiti in tabere din insula Lesbos, Samos, Chios, Leros si Kos, care in mod oficial ar trebui sa primeasca doar 6.200 de persoane.Locuitorii insulelor se plang de mai mult timp de probleme de siguranta si de sanatate publica din cauza imigrantilor si se opun proiectelor Guvernului de constructie de noi centre.Locuitorii sunt ingrijorati ca ridicarea centrelor, care vor inlocui taberele cu acces liber, va face ca insulele sa fie permanent suprapopulate.De celalalta parte, autoritatile spun ca centrele inchise vor oferi o mai mare siguranta publica si vor limita eventuale riscuri sanitare.Purtatorul de cuvant al Guvernului, Stelios Petsas, a spus ca aceasta preocupare este cu atat mai pertinenta cu cat coronavirusul Covid-19 se raspandeste tot mai mult.Tabara Moria din Lesbos gazduieste peste 18.000 de oameni, in conditii despre care organizatiile nonguvernamentale spun ca sunt groaznice.Autoritatile grecesti vor sa mai construiasca centre si in Samos, Kos si Leros, insule care sunt mai aproape de Turcia.Sute de mii de oameni au venit in Europa din Turcia prin Grecia, in 2015 si 2016, inainte ca un acord negociat de Uniunea Europeana sa limiteze fluxul.Incepand cu luna septembrie 2019 a fost inregistrata o crestere a sosirilor. Grecia a confirmat miercuri primul caz de Covid-19 , boala proovocata de coronavirusul descoperit la finalul anului trecut in regiunea Hubei din China.