Guvernul grec initiaza o noua politica privind migratia, odata cu intensificarea valului de refugiati dinspre Turcia

Astfel, dupa ce in cursul zilei de joi, guvernul de la Atena a decis sa accelereze implementarea planului sau privind migratia, inclus in programul cu care Mitsotakis a castigat alegerile anticipate desfasurate luna trecuta.Programul consta in special in decongestionarea taberelor de refugiati din insulele Marii Egee prin intensificarea transferurilor catre Grecia continentala, sporirea controlului maritim si a repatrierii migrantilor fara drept de azil, relateaza agentia EFE.In cadrul unei reuniuni extraordinare a Consiliului de Aparare si Relatii Externe desfasurata sambata au fost adoptate o serie de masuri, dintre care cea mai urgenta are caracter umanitar, respectivajunse deja in alte state ale UE cu care Grecia a ajuns la un acord in acest sens.Aceasta reuniune a fost convocata nu doar din cauza situatiei din Lesbos, ci si in contextul unei intensificari a sosirii refugiatilor in ultimele trei luni, fenomen accentuat si mai mult in luna august, ceea ce starnesteMinisterul grec de Externe a remis vineri un, prin care ii solicita acesteia sa aplice acordul incheiat cu UE in 2016 si prin care guvernul de la Ankara s-a angajat sa faca tot posibilul pentru a opri deplasarea refugiatilor catre statele UE, dupa valul migrator din 2015-2016.Printre masurile aprobate de noul guvern grec se numara si, conform acelui acord.A fost de asemenea, practica prin care pana in prezent numerosi migranti au reusit sa evite sau sa intarzie repatrierea lor.Valul migrator se intensifica de asemenea pe ruta Mediteranei Centrale, unde in prezent trei nave ale unor ONG-uri care au recuperat migranti in apropierea coastelor Libiei asteapta permisiunea de a-i debarca intr-un port european.Incercand sa descurajeze migratia ilegala,ce incearca sa ajunga in Europa, acceptand numai acostarea acelora pentru care alte state ale UE au acceptat sa primeasca migrantii aflati la bordul lor.