Migrantii care ajung in Grecia vor fi inchisi in cinci tabere noi de pe insule

Noile centre de pe insulele Lesbos, Samos, Chios, Kos si Leros vor putea gazdui 20.000 de solicitanti de azil pe o perioada maxima de trei ani si urmeaza sa devina operationale in cursul verii, in termen de 90 de zile de la inceperea lucrarilor, a mentionat ministrul intr-un interviu pe postul de radio Skai.Purtatorul de cuvant al guvernului grec, Stelios Petsas, a precizat ca persoanele din aceste centre inchise "vor avea dreptul la iesiri controlate, cu un tichet si pentru o durata limitata, iar structurile vor ramane inchise seara".Pana acum, solicitantii de azil puteau iesi din tabere si se puteau intoarce in ele, avand libertate de circulatie pe insule, dar in urma unor incidente violente intre migranti, precum si a nemultumirii crescande a populatiei locale din ultimele luni, guvernul conservator al premierului Kyriakos Mitsotakis a decis un control mai riguros asupra noilor veniti.Guvernul grec a decis de asemenea o "accelerare" a procedurilor legate de azil, cu retrimiterea solicitantilor neeligibili sau respinsi in tarile de origine sau in Turcia invecinata."Dorim sa crestem numarul celor intorsi in Turcia la circa 200 pe saptamana", a mentionat Mitarachi.In momentul de fata, peste 36.000 de solicitanti de azil se inghesuie in tabere insalubre pe insulele grecesti din Marea Egee, a caror capacitate totala este de doar circa 6.200 de persoane.