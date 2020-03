O patrula daneza a Frontex a refuzat ordinele Greciei de a expulza migranti salvati pe Marea Egee

Ziare.

Potrivit unor oficiali danezi care au dezvaluit acest episod, petrecut la o data neprecizata, comandantul ambarcatiunii daneze a refuzat sa indeplineasca ordinul comandamentului general al operatiunii Poseidon, spunand ca ar fi fost puse in pericol vieti omenesti, intrucat ambarcatiunea in care se aflau migrantii nu era navigabila si in plus ar fi trebuit sa se recurga la forta fizica impotriva acestora pentru a-i putea returna."Capitanul (danez) a considerat ca (ordinul) nu era justificabil, asadar a fost anulat si (migrantii) au fost transportati in portul din insula Kos" in Grecia, a declarat Jens Muller, seful misiunii daneze in zona, alcatuita din doua ambarcatiuni si 17 ofiteri. El a adaugat ca autoritatile grecesti au inceput sa trateze chestiunea migratiei diferit fata de ceea ce este permis conform directivelor daneze, dupa ce Turcia si-a deschis granitele pentru refugiatii care doresc sa plece catre Europa."Misiunea noastra nu include actiuni ori manevre care pun in pericol sanatatea si vietile", a insistat Muller, referindu-se la relatarile din ultimele zile despre actiunile agresive ale garzilor de coasta grecesti impotriva migrantilor.Reactia navei daneze a fost validata si de ministrul danez al apararii, Trine Bramsen, care a declarat ca aceasta a procedat "conform mandatului primit".In contextul crizei create de noul val migrator, Frontex a anuntat miercuri suplimentarea efectivelor si echipamentelor desfasurate in Marea Egee si la frontiera greco-turca.