Politia a descoperit 41 de migranti intr-un camion frigorific pe o autostrada din Grecia

Migrantii, in marea lor majoritate afgani, nu au avut de suferit, a declarat un responsabil al politiei, adaugand ca sistemul de refrigerare din camion nu fusese oprit.Politia a oprit camionul pe o autostrada in apropierea orasului Xanthi, in nordul Greciei, pentru un control de rutina, transmite Reuters.Soferul a fost arestat si a fost dus, impreuna cu migrantii, la o sectie de politie aflata in apropiere pentru a fi identificati.Descoperirea are loc in contextul in care 39 de migranti, despre care se crede ca erau vietnamezi, au fost gasiti morti intr-un camion frigorific , intr-un parc industrial in apropiere de Londra.