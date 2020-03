Romania trimite in Grecia mai multi politisti de frontiera si o nava de patrulare de coasta

Ziare.

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a avut o convorbire telefonica cu Michalis Chrisochoidis, ministrul pentru protectia cetatenilor din Republica Elena, pe fondul presiunii migrationiste la frontiera Greciei cu Turcia."Demnitarul roman a exprimat solidaritatea deplina cu Grecia in contextul situatiei de la frontierele acestei tari, precum si aprecierea pentru eforturile autoritatilor elene de asigurare a securitatii frontierei externe a UE. In context, ministrul grec a multumit pentru sprijinul politic acordat de Romania la Consiliul extraordinar Justitie si Afaceri Interne din 4 Martie 2020, apreciind pozitia sustinuta de Romania ca fiind printre cele mai pro-europene interventii in contextul evenimentelor care au loc", se arata intr-un comunicat de presa transmis, vineri, de Ministerul Afacerilor Interne (MAI).Oficialul roman a aratat disponibilitatea Romaniei de a sprijini Grecia cu resurse umane si echipamente, in cadrul operatiunilor comune desfasurate de Agentia FRONTEX si Biroul European de Sprijin pentru Azil, precum si in contextul activarii Mecanismului European de Protectie Civila."Astfel, demnitarul roman a comunicat partii elene faptul ca, suplimentar fata de cei 21 de politisti de frontiera si echipamentele specifice aflate in prezent in Grecia, Romania va mai trimite 8 politisti de frontiera pentru frontiera terestra si o Nava de Patrulare de Coasta cu doua echipaje formate in total din 24 politisti de frontiera, iar 2 experti vor fi detasati pentru 60 de zile in cadrul Planului Operational de sprijin pentru Grecia, sub egida Biroului European de sprijin pentru Azil", arata MAI.Totodata, Vela l-a informat pe omologul elen ca resursele puse la dispozitie de Guvernul Romaniei prin intermediul Mecanismului de Protectie Civila, in valoare de peste un milion de lei, constand din 100 de corturi (de patru persoane), 400 de paturi, 400 de paturi, 400 de saci de dormit, 400 de asternuturi de pat, 400 de perechi de cizme de cauciuc, 400 de pelerine de ploaie, vor ajunge in Grecia in cursul zilei de sambata.De asemenea, Vela a reiterat disponibilitatea autoritatilor romane de a participa la actiunile comune UE in sprijinul necesar autoritatilor grecesti pentru ameliorarea situatiei.Romania va oferi ajutoare din rezervele Agentiei Nationale de Rezerve de Stat Greciei, in contextul crizei refugiatilor, a anuntat ministrul de Interne, Marcel Vela, miercuri, dupa sedinta Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta. Astfel, in urma solicitarii venite prin Mecanismul European de Protectie Civila, vor fi trimise autoritatilor elene corturi, paturi, saci de dormit, saltele, obiecte de imbracaminte, in valoare totala de peste un milion de lei.