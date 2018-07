Donald Trump l-a felicitat pe premierul italian Giuseppe Conte pentru masurile antiimigratie

Ziare.

com

"Sunt de acord cu masurile pe care le intreprindeti in ceea ce priveste refugiatii si imigratia ilegala si chiar si cea legala", i-a transmis Trump lui Conte in Biroul Oval, informeaza Reuters."A luat o pozitie foarte ferma in ceea ce priveste granitele, o pozitie pe care putine tari au adoptat-o. Si sincer, cred ca a luat decizia corecta", a mai adaugat acesta.