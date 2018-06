Guvernul Italiei pune egal intre ONG-urile care salveaza migranti si traficanti: Inchidem porturile pentru binele tuturor!

Ziare.

com

Mesajul vine dupa incidentul cu nava Aquarius a ONG-ului SOS Mediterranee. Din cauza supraincarcarii navei, din cei circa 630 de migranti aflati initial la bordul acesteia, 524 au fost transferati din motive de securitate pe doua nave militare italiene, pentru a putea fi dusi in siguranta in portul spaniol Valencia."Sa stie acesti domni ca Italia nu mai vrea sa fie complice la afacerile imigratiei clandestine si, prin urmare, sa caute alte porturi (non-italiene), catre care sa se indrepte. In calitate de ministru si de tata, o fac pentru binele tuturor", a declarat sambata Salvini, referindu-se la traficantii de fiinte umane si la ONG-uri."Insultele si amenintarile nu ne vor opri" si italienii isi vor conduce singuri tara, a mai spus el dupa ce ONG-ul Mission Lifeline, care salveaza migranti in apropierea Libiei, i-a catalogat pe membrii noului guvern italian drept "fascisti".La scurt timp dupa aceasta declaratie, ministrul italian al infrastructurii, Danilo Toninelli, a cerut Olandei sa dispuna retragerea a doua nave apartinand unor ONG-uri care salveaza migranti pe Mediterana si al caror acces in porturile italiene a fost interzis de autoritatile de la Roma.Toninelli a postat pe Twitter un mesaj in care mentioneaza ca acele doua ambarcatiuni care navigheaza sub pavilion olandez, denumite Lifeline si Seefuchs, se afla in apele teritoriale libiene si au incalcat codul de conduita incheiat in august 2017 intre guvernul italian si mai multe organizatii umanitare pentru respectarea unor anumite reguli in operatiunile de salvare a migrantilor pe Marea Mediterana."Nu au mijloacele si nici personalul adecvat pentru a salva un numar mare de persoane. Si ar putea pune in pericol echipajul si persoanele naufragiate. Olanda trebuie sa le retraga", a indicat oficialul italian.Si procurorul Cataniei, Carmelo Zuccaro, a declarat tot sambata, la o conferinta desfasurata in acest oras, ca ONG-urile care salveaza migranti pe Mediterana "fac parte dintr-un sistem profund gresit, care incredinteaza portile de acces in Europa traficantilor si criminalilor fara scrupule"."Este aspectul gresit al lucrurilor ce nu corespunde nici sensului umanitatii, nici solidaritatii", a continuat el, potrivit AFP. Carmelo Zuccaro a starnit o polemica la inceputul anului dupa ce a declarat ca are dovezi conform carora respectivele ONG-uri actioneaza in cardasie cu traficantii.Peste 1,8 milioane de migranti din Africa, Orientul Mijlociu si Asia au ajuns in Europa incepand din anul 2014, dintre care in Italia au cerut azil peste 170.000, alti circa 500.000 ramanand in aceasta tara fara sa fie inregistrati.