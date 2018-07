Italia nu mai vrea sa primeasca in porturile sale nave care salveaza refugiati din Marea Mediterana

Ziare.

com

"Joi voi pune pe masa reuniunii europene de la Innsbruck", a afirmat Salvini pe contul sau de Twitter, facand referire la o reuniune a ministrilor europeni de interne prevazuta sa aiba loc in Austria. "Din pacate, guvernele italiene din ultimii cinci ani au semnat acorduri pentru ca toate aceste vapoare sa-si debarce migrantii in Italia", a adaugat el.Circa 106 migranti au debarcat la Messina, in Sicilia (sud), in cursul noptii de sambata spre duminica. Ei au fost salvati joia trecuta in largul tarmurilor libiene de catre nava militara irlandeza Samuel Beckett.Mai multe misiuni au loc pe Marea Mediterana. Salvini nu a precizat care dintre ele ar fi vizate. Principala dintre ele estein 2015. Ea este plasata sub comandament italian si cartierul sau general este la Roma.Exista de asemenea, si la care participa si nave ale NATO.Noul guvern italian a introdus o politica ce vizeaza sa aduca la zero numarul migrantilor care sosesc pe tarmurile Italiei.Incepand de la 1 ianuarie, 16.687 de persoane au fost debarcate pe tarmurile italiene, dintre care 11.000 provenite din Libia, respectiv cu 80 % mai putine decat in aceeasi perioada a anului trecut, potrivit unor date publicate joi de catre Ministerul italian de Interne