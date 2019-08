Justitia italiana i-a salvat pe refugiatii de la bordul navei Open Arms. A inceput debarcarea

Ziare.

Un procuror italian a ordonat debarcarea acestor migranti, avand in vedere situatia tensionata de la bord si punerea sub sechestru a navei organizatiei umanitare spaniole cu acelasi nume, relateaza AFP.La bordul Open Arms s-au aflat 147 de migranti cand a ajuns joi in apropiere de Lampedusa si peste 80 dupa evacuarea spre insula a mai multor persoane care au sarit in apa marti si a catorva zeci de minori sau bolnavi in ultimele zile Stationati incepand de joi la cateva sute de metri de insula Lampedusa, acestor migranti li s-a refuzat accesul pe insula de catre autoritatile italiene, desi sase tari europene (Franta, Germania, Luxemburg, Portugalia, Romania si Spania) au acceptat sa-i primeasca Unii dintre acesti migranti salvati in largul Libiei de catre ONG-ul spaniol au stat 19 zile la bordul navei, egaland recordul de migranti salvati de SeaWatch3 la sfarsitul lunii decembrie, inainte de debarcarea acestora in Malta, la 9 ianuarie.