Noul ministru italian de Interne declara razboi migrantilor: Pregatiti-va sa impachetati!

"Italia si Sicilia nu pot fi tabara de refugiati a Europei", a spus liderul Ligii. "Timpul bun pentru clandestini a trecut: Pregatiti-va sa impachetati", a spus el, citat de AFP."Nu vom avea o linie dura, ci o linie de bun simt", a dat asigurari noul ministru de Interne italian, care a fost intampinat in fiecare etapa a actiunilor sale atat de sustinatori entuziasmati, cat si de contra-manifestanti de stanga, ramasi mult mai putini.Guvernul de coalitie format de Liga si Miscarea 5 Stele (M5S, antisistem) a depus juramantul vineri.Noul cabinet populist italian a provocat ingrijorari in Uniunea Europeana ca ar putea alege calea confruntarii cu UE, intr-un moment in care aceasta trebuie sa faca fata Brexit-ului si guvernelor eurosceptice din Polonia si Ungaria.Ministrii de Interne din statele UE se vor reuni marti, la Luxemburg, pentru a lua in discutie reformarea legislatiei europene in materie de azil. Nu este clar daca Salvini va fi prezent la reuniune, dat fiind ca in aceeasi zi are loc, in Senatul de la Roma, votul pentru investirea noului guvern.