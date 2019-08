Salvini si-a calcat pe inima si a lasat 27 de imigranti minori sa debarce (Video)

Los menores no acompanados ya han dejado atras el Open Arms. Y lo hacen entre aplausos y un grito simbolico: "Boza!" (victoria) .



Boza de 27 ninos contra Matteo Salvini.https://t.co/Pg66QfsCsi pic.twitter.com/2qq8rayGRB - Gabriela Sanchez (@Gabriela_Schz) August 17, 2019

Desembarcados los 27 menores no acompanados.

Sigue el abuso de los que pretenden tapar un fracaso politico provocando el sufrimiento innecesario a los mas vulnerables.

107 personas mas 19 tripulantes siguen sufriendo a bordo. pic.twitter.com/OV9eIbOyLU - Oscar Camps (@campsoscar) August 17, 2019

#ESTAPASANDO

Comienza el desembarco de los 27 menores no acompanados. El cuerpo de #Guardia di Finanza y Guardacostas italianosos trasladan desde #OpenArms a Lampedusa. pic.twitter.com/5L5MJHGND1 - Open Arms (@openarms_fund) August 17, 2019

"Evacuarea minorilor neinsotiti, indeplinita", a comunicat prin Twitter aceasta organizatie neguvernamentala, potrivit AFP si Le Point.In mod evident usurati, uneori cu surasul pe buze, acesti tineri migranti au fost recuperati de garzile de coasta italiene, care i-au adus in portul micii insule italiene Lampedusa, situata intre Sicilia si Africa de Nord. Aceasta solutie era asteptata de unii dintre ei de doua saptamani in largul marii.Ministrul de Interne scrisese mai devreme un mesaj sefului guvernului italian, Giuseppe Conte, in care declara ca ar putea autoriza "presupusii" minori sa paraseasca Open Arms, desi aceasta ar fi in "contradictie cu opinia sa".Marc Reig, comandantul navei, descrisese - vineri - o situatie "exploziva" la bord, subliniind ca unii migranti ar putea "sa se arunce in apa" pentru a ajunge pe uscat inotand."Toata lumea este daramata psihologic, aceasta situatie a devenit nesustenabila", afirmase el pentru canalul de televiziune spaniol TVE. Intr-un mesaj pe Twitter, ONG evoca amenintari de sinucidere si cerea o debarcare generala din motive de "urgenta umanitara".Matteo Salvini continua totusi sa refuze ca 105 adulti si doi minori insotiti, aflati in continuare la bord, sa poata debarca, desi mai multe tari europene acceptasera sa-i primeasca."Comisia (Europeana) a avut contacte intense in cursul saptamanii si suntem foarte recunoscatori cooperarii Frantei, Germaniei, Luxemburgului, Portugaliei, Romaniei si Spaniei", a comentat vineri un purtator de cuvant al Comisiei, Vanessa Rock.Dar "nicio tara europeana nu a facut pasi oficiali pentru a primi migrantii care se afla la bord", deplang surse din Ministerul de Interne italian, care cer angajamente concrete.Proactiva Open Arms le-a spus migrantilor ca cea mai mare parte dintre ei trebuie sa ramana la bord, in timp ce nava a aruncat ancora in largul insulei Lampedusa de joi.Un procuror sicilian a efectuat o perchezitie, sambata, la sediul serviciului garzilor de coasta italiene la Roma, in cadrul unei anchete pentru sechestrarea de persoane si abuz de putere cu autori neindentificati, vizand decizia de a impiedica Open Arms sa acosteze.Politia a confiscat in special inregistrari ale comunicatiilor intre Ministerul de Interne si serviciile de interventie, a informat cotidianul de stanga La Repubblica.Aceasta noua confruntare intre o nava de salvare de migranti si ministrul de Interne italian s-a desfasurat de aceasta data in contextul crizei politice care afecteaza Italia.Salvini a destramat in 8 august coalitia guvernamentala alcatuita din formatiunea sa politica, Liga (extrema dreapta), cu Miscarea 5 Stele (M5S, antisistem) . El a cerut organizarea rapida a unor alegeri anticipate, in timp ce este creditat cu 36-38% din intentiile de vot in sondaje.Dar un front politic pare pe cale sa se formeze impotriva sa prin crearea neasteptata a unei aliante intre fostii sai parteneri din M5S si Partidul Democrat (centru-stanga).Politica in domeniul migratiei a ocupat un loc central in aceasta criza, in asteptarea unui eventual vot de cenzura impotriva guvernului in Senat marti.In acelasi timp, Ocean Viking, nava SOS Mediterana si Medici fara Frontiere, nu dispune in continuare de nicio solutie pentru a-i putea debarca pe cei 356 de migranti pe care i-a salvat in largul marii.Ea navigheaza cu viteza mica la jumatatea drumului intre Malta si Lampedusa, in timp ce decretul care ii interzice sa intre in apele teritoriale italiene este in continuare in vigoare si autoritatile malteze raman insensibile la cererile sale.