O nava cu migranti sta de doua saptamani pe mare, dupa ce 4 tari au refuzat sa-i primeasca

Nava de aprovizionare Sarost 5 se afla momentan la trei kilometri de orasul Zarzis, aflat in sud-estul Tunisiei, a transmis Aymen Ourari, capitanul secund al vasului, relateaza CNN.Nava nu a primit permisiunea sa acosteze in niciunul dintre porturile Maltei, Frantei, Italiei sau Tunisiei, fiind prinsa in problema diplomatica de gestionare a migrantilor salvati din Marea Mediterana."Situatia migrantilor de pe nava se inrautateste pe zi ce trece", a declarat capitanul. Acestia mai au mancare pentru aproximativ trei sau patru zile.Reprezentantii agentiei umanitare Crucea Rosie au vizitat miercuri nava cu migranti si au descris situatia ca fiind o "criza de sanatate".Cei 40 de migranti au fost preluati de catre nava Sarost 5 in data de 13 iulie, de pe o ambarcatiune de lemn din Marea Mediterana. Acestia au plecat din Libia si doreau sa ajunga intr-o tara a Uniunii Europene.Presedintele regional al Crucii Rosii din orasul Medenine din Tunisia, Mongi Slim, a cerut o solutie politica rapida."Nu este nevoie de negocieri la nivel global", a declarat acesta, adaugand ca spera sa existe "un rezultat pozitiv din punct de vedere umanitar".La inceputul saptamanii, Comisia Europeana a transmis ca va oferi 6.000 de euro statelor membre pentru fiecare migrant salvat de pe mare, in incercarea de a trece peste impasul diplomatic.Momentan, nicio tara nu a anuntat ca va primi nava Sarost 5.