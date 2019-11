Olandezii au descoperit 25 de migranti intr-un container frigorific cu destinatia Marea Britanie

Ziare.

com

Dupa ce au fost descoperiti migrantii, camionul a fost readus in portul olandez Vlaardingen, de unde plecase, scrie Reuters Doi dintre migranti au fost transportati la spital, in timp ce restul de 23 au primit ingrijiri medicale in port. Apoi, acestia au fost dusi la Politie.Nu se cunoaste originea migrantilor, insa majoritatea sunt barbati tineri, conform sursei citate.Soferul camionului a fost retinut de autoritati si chestionat, fiind suspectat de trafic de persoane.Acest caz vine dupa macabrul "camion al mortii", descoperit la finalul lunii octombrie. Amintim ca 39 de cadavre au fost gasite atunci in interiorul unui container transportat de un camion in comitatul Essex din Marea Britanie.Persoanele erau din Vietnam si incercau sa ajunga in Marea Britanie. Soferul camionului a fost inculpat pentru omor prin imprudenta si conspiratie in vederea traficului de persoane.