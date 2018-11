Circa 100.000 de migranti au traversat in 2018 Marea Mediterana in Europa, peste 2.000 au murit inecati

Ziare.

Organizatia Natiunilor Unite s-a declarat alarmata de aceasta crestere, relateaza Reuters.Anul acesta,si 2.075 au murit.Cel putin 120 de migranti din nordul Africii au ajuns in Spania in fiecare zi a lunii noiembrie. In, conform datelor publicate de Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM)."De obicei in aceasta perioada fluxul de migranti scade, dar acest lucru nu se intampla si in cazul Spaniei", a declarat Joel Millman, purtator de cuvant al OIM.De asemenea, migrantii folosesccare fac aproape imposibila traversarea Marii Mediterane.Cel putin 20 de migranti s-au inecat in luna noiembrie in largul Spaniei, in zona Cadiz.