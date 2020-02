Un roman salveaza vieti pe nava umanitara "Ocean Viking"

Exercitiu pentru cazuri limita

"Cand cineva e in pericol de inec, conteaza fiecare secunda", spune Dragos Nicolae, unul dintre voluntarii de pe nava umanitara, originar din Constanta. Uneori isi petrece nopti intregi salvand oameni din apele marii.Soarele straluceste puternic deasupra Mediteranei la vest de Sardinia, nu e nici urma de vant, nu sunt nici valuri. Linistea deplina e intrerupta ocazional de haraitul motoarelor. Voluntari, pe barcute portocalii de salvare, fac exercitii: in situatii de urgenta trebuie sa scoata oamenii din apa, la nevoie sa-i resusciteze si sa-i aduca foarte rapid pe nava "Ocean Viking", vasul de salvare apartinand organizatiilor SOS Mediterranee si Medici fara Frontiere.Nicholas Romaniuk, seful operatiunilor, urmareste, de pe punte, exercitiul la care participa 24 de voluntari din 14 tari. Barbatul de 35 de ani, avand cetatenie britanica si canadiana, da instructiuni prin statie echipelor de pe barcile de salvare, formate din cate trei barbati."Aruncati banana pe mare!", ii ordona uneia dintre echipe. Banana gonflabila, lunga de 10 metri, este dotata pe ambele parti cu franghii, de care se pot tine zeci de oameni cazuti in apa.Din alte barci de salvare sunt aruncate veste gonflabile, si adunate, apoi, din nou. Echipele le trag inapoi la bord cu un bat lung, cu un carlig la capat. Vocea grava a lui Nicholas Romaniuk se aude din nou prin statie: "La 10 metri distanta de banana, cineva risca sa se inece". Si imediat una dintre barcile de salvare, aflata la 200 metri, pleaca in tromba: doua motoare, care au impreuna 250 cai putere, accelereaza rapid. Daca nu te tii bine, risti sa cazi in apa.Misiunea lui Dragos Nicolae, romanul in varsta de 40 de ani, este de a scoate oamenii din apa si a-i aduce pe una dintre barcile mici portocalii ale "Ocean Viking". Uneori, voluntarii isi petrec ore intregi pe mare, intre barcile de salvare si nava umanitara.Ca toti colegii sai de la bord, Nicolae poarta casca, o pereche de pantaloni impermeabili de culoare rosu inchis, o vesta de salvare si incaltaminte solida. Misiunile de salvare ii tin pe voluntari ore intregi, uneori nopti intregi pe mare, intre barcile portocalii si nava mama.Majoritatea migrantilor care vin spre Europa in ambarcatiuni din lemn sau gonflabile sunt originari din Africa. Unii din Orientul Apropiat.Dragos Nicolae isi aminteste de cel mai grav caz pe care l-a trait pe nava salvatoare. Se intampla in ianuarie 2018: "Erau deja multi oameni in apa cand am ajuns", isi aminteste romanul, iar fata i se intristeaza instantaneu. Unii isi pierdusera deja constienta."Ca sa-i putem salva pe toti, trebuie sa-i aducem cat se poate de repede pe nava mama", ceea ce era imposibil, din punct de vedere fizic. "Mereu sareau migranti inapoi in apa de pe barcile gonflabile". In plus, operatiunea a fost ingreunata de valurile marii si de furtuna."Ii trageam pe multi din apa pe barca noastra de salvare si ii duceam pe vapor, dupa care ne intorceam, si asa am petrecut ore intregi pe mare". Dar nu au reusit sa-i salveze pe toti.Fiindca aceste operatiuni de salvare sunt pe viata si pe moarte, totul trebuie sa functioneze perfect. Pe drumul spre apele internationale din dreptul coastei libiene, salvatorii de pe "Ocean Viking" se pregatesc mereu pentru situatii de urgenta. La fel si pe nava mama.Echipe de medici cu membri din SUA, Noua Zeelanda sau Congo le arata celorlalti voluntari cum sa resusciteze si sa duca pe targa oameni care si-au pierdut constienta.Actiunile de salvare de pe apa sunt coordonate de echipa de la SOS Mediterranee; odata ajunsi pe "Ocean Viking", cazurile sunt preluate de Medici fara Frontiere. Membrii ambelor echipe exerseaza impreuna pentru situatiile in care pe "Ocean Viking" ar izbucni un incendiu. Nu exista numai planuri pentru diverse situatii de urgenta: totul se exerseaza.Uneori, in mass media sau pe platformele de socializare, salvatorilor li se reproseaza ca i-ar incuraja pe migranti, prin actiunile lor umanitare, sa porneasca spre Europa, pe Mediterana.Pe Nicholas Romaniuk il intristeaza aceste afirmatii si neaga acuzatiile. Pentru ca, spune el, faptele arata contrariul. Demult nu a mai fost nicio nava umanitara in apele din fata coastelor Libiei, spune barbatul. Si, totusi, multi migranti au pornit pe mare."Noi incercam doar sa salvam vieti omenesti", adauga el. Ca el gandesc toti de la bordul "Ocean Viking", care va ajunge, probabil, in cateva zile, in fata coastelor libiene.