Cancelarul Austriei critica statele din Est care nu accepta imigranti: Dar nici ei nu vor in tari ca Romania

Sebastian Kurz a criticat politicile Uniunii Europene in materie de imigratie. "Nu trebuie sa spunem ca nu putem gasi solutii la problema imigratiei". In ultimii ani, s-a reusit distribuirea la nivelul UE a doar 30.000 de imigranti extracomunitari. "Atatia ajungeau in Europa in doar 48 de ore in 2015", a afirmat Sebastian Kurz intr-un interviu acordat postului ZDF.Liderul de la Viena a subliniat ca problema imigratiei extracomunitare trebuie rezolvata prin protejarea frontierelor externe ale Uniunii Europene si prin asistenta acordata tarilor care sunt surse de migratie.Cancelarul Austriei a criticat statele central si est-europene care nu accepta imigranti in cadrul sistemului de redistribuire stabilit de Uniunea Europeana."Nu doar ca unele state membre refuza imigranti, dar nici imigrantii nu sunt pregatiti sa mearga in tari precum Bulgaria, Romania sau Polonia. Si chiar daca am reusi sa ii trimitem cu politia in aceste tari, in cativa ani ar reveni in Germania, Austria sau Suedia", a continuat Sebastian Kurz, citat de agentia DPA.In cursul intrevederii pe care a avut-o cu Sebastian Kurz, cancelarul german Angela Merkel a criticat, la randul sau, lipsa de solidaritate a unor tari europene in materie de imigratie. "Daca sistemul de protejare a frontierelor externe nu functioneaza corespunzator, atunci, din punctul meu de vedere, nu trebuie sa existe tari care sa refuze sa dea dovada de solidaritate", a spus Angela Merkel, potrivit publicatiei Bayern Kurier.In decembrie 2017, Angela Merkel a criticat la summit-ul UE de la Bruxelles refuzul unor state central si est-europene de a primi imigranti extracomunitari, subliniind ca la nivelul Uniunii Europene nu poate exista doar "solidaritate selectiva"."Avem nevoie de solidaritate in gestionarea imigratiei nu doar la frontierele externe ale Uniunii Europene, ci si pe plan intern. Nu poate exista solidaritate selectiva pentru statele Uniunii Europene", afirma Angela Merkel pe 14 decembrie.Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a afirmat inaintea summit-ului ca sistemul cotelor obligatorii pentru distribuirea imigrantilor extracomunitari a fost ineficient si a divizat tarile UE.Consiliul Uniunii Europene a stabilit, in septembrie 2015, sa distribuie pe baza de cote 160.000 de refugiati extracomunitari ajunsi in spatiul UE. Romania, Cehia, Slovacia si Ungaria au votat, in Consiliul UE pentru Justitie si Afaceri Interne, impotriva sistemului de relocare a imigrantilor conform unor cote obligatorii, dar schema a fost aprobata. Dupa atentatele comise la Paris in noiembrie 2015, Polonia a semnalat ca nu va mai primi refugiati.