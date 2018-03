DIICOT a destructurat o retea care a traficat 2.000 de migranti pana in Germania. Fiecare platea 5.000 de euro UPDATE

Reteaua trecea migrantii din Serbia in Romania

folosirea de dispozitive tehnice (GPS, aplicatii mobile), atat pentru comunicare, cat si pentru deplasarea usoara in teren si identificarea locatiilor unde se afla migrantii;

folosirea pentru transportul migrantilor de autoturisme inmatriculate in alte tari, aspect care face deosebit de dificila verificarea acestora;

o foarte atenta pregatire a fiecarei operatiuni, incepand de la comunicarea locatiei pe unde au fost introdusi migrantii in tara, pana la preluarea acestora si transportarea catre Timisoara, iar apoi catre frontiera de vest;

adoptarea unei metode foarte eficiente de transfer a sumelor de bani - metoda Hawala

Perchezitiile au fost facute in peste zece locuri din judetul Timis de catre procurori ai DIICOT, politisti din cadrul Brigazii de Combatere a Crimei Organizate Timisoara si ofiteri de la Directia Generala Anticoruptie.In paralel, au avut loc perchezitii si in Germania, efectuate de catre ofiteri ai Bundeskriminal Amt.La Timisoara, o perchezitie a avut loc si la locuinta liderului gruparii din Romania, care si-ar fi inchiriat un apartament in Calea Aradului. De asemenea, alte perchezitii au fost efectuate la mai multe pensiuni din Timisoara, unde erau cazati migranti.Potrivit anchetatorilor, reteaua actiona cu scopul asigurarii tranzitului de migranti din Orientul Mijlociu si Asia, care se aflau in Turcia, spre Germania. Pentru a ajunge in vestul Europei,bani care erau dati in transa membrilor retelei.Pana in acest moment, reteaua ar fi traficat peste 2.000 de migranti prin Timisoara.Mai multe persoane urmeaza sa fie aduse la audieri la sediul DIICOT Timisoara.Gruparea specializata in traficul de migranti trecea ilegal grupuri de persoane straine din Serbia in Romania pe fasia verde, folosind identificarea prin GPS, pe telefoanele mobile.Potrivit procurorilor DIICOT, in cursul anului 2017, gruparea care actiona pe raza judetului Timis avea ca scop racolarea, indrumarea, cazarea si transportul de migranti originari din Orientul Mijlociu si Asia catre state din vestul Europei. Pe parcursul cercetarilor, datele obtinute au aratat ca membrii gruparii faceau parte dintr-o vasta retea de trafic de migranti constituita la nivel european.Reteaua si-a dezvoltat cu timpul segmente nationale, in fiecare dintre statele de tranzit de pe ruta traditionala de migratie, respectiv"Din cercetarile efectuate a rezultat ca migrantii erau introdusi fraudulos in Romania din Serbia si transportati pana in municipiul Timisoara, unde erau cazati la diferite pensiuni din zona, pana la momentul organizarii trecerii frontierei cu Ungaria si transportarii acestora mai departe catre destinatiile finale, in special Germania. S-a constatat, de asemenea, o inalta specializare a grupului infractional, atat prin prisma modului de desfasurare a activitatii infractionale, cat si a masurilor luate pentru a evita depistarea de catre organele legii:", arata DIICOT.De asemenea, potrivit procurorilor DIICOT, s-a constatat ca fiecare dintre segmentele nationale ale retelei de trafic de migranti era coordonat de un lider zonal, cetatean de origine araba, iar contactele se realizau doar prin intermediul aplicatiilor online, fiind evitate orice contacte telefonice directe.In ceea ce priveste modalitatea de operare a retelei de migranti destructurata miercuri, DIICOT transmite ca s-a constatat ca liderii din Serbia si Romania stabileau in prealabil data si ora aproximativa cand un grup de migranti urma sa fie trecut peste frontiera, pe fasia verde.Liderul retelei din Romania lua atunci legatura cu unul dintre inculpatii cu rol in coordonarea activitatii de transport, pentru ca acestia sa aiba un transportator pregatit sa de deplaseze in zona frontierei cu Serbia, de unde sa preia migrantii."Ulterior, dupa ce grupul de migranti era trecut ilegal in Romania, membrii retelei din Serbia trimiteau locatia exacta unde se aflau migrantii, identificata prin GPS, datele fiind transmise pe aplicatiile online.Pe baza acestor informatii exacte, transportatorii gruparii se deplasau la locatia indicata, de unde ii preluau pe migranti si ii transportau la Timisoara, in anumite locatii transmise, de asemenea, in timp real, acestora pe terminalele mobile.Migrantii erau instruiti sa-si inchida telefoanele mobile in timp ce tranzitau frontiera de stat, pentru a nu se inregistra nicio locatie in memoria acestora (terminalele fiind repornite doar dupa traversarea frontierei). De asemenea, li se recomanda ca, in situatia in care erau depistati de catre autoritati, sa isi reseteze terminalele mobile, pentru a reveni la configurarile din fabrica", mai arata DIICOT.Dupa ce intrau pe teritoriul Romaniei,unde nu le erau solicitate documente de identitate.Migrantii erau invatati de membrii retelei ce sa faca in cazul in care erau depistati de autoritati: sa solicite azil in Romania, sa ceara un interpret de limba materna (stiut fiind faptul ca pentru limbile rare, gen urdu pashtu etc nu se gasesc interpreti, ceea ce ingreuneaza cercetarile), sa faca declaratii lacunare despre modul in care au ajuns in Romania."Ulterior, pe perioada solutionarii cererilor de azil, care pot dura si cateva luni, membrii gruparii puteau organiza linistiti mai multe tentative de trecere ilegala a frontierei catre Ungaria", se mai arata in comunicatul DIICOT.