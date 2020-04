Mai multi migranti veniti din Serbia s-au inecat in Dunare

Ziare.

Pompierii din judetul Mehedinti au scos, luni seara, din apele Dunarii, cadavrul unui al saselea migrant din grupul celor care au incercat sa treaca ilegal fluviul cu ajutorul unei barci in care intrase apa, in urma cu 10 zile.Potrivit reprezentantilor ISU Mehedinti, pompierii au intervenit la solicitarea Politiei de Frontiera, pentru aducerea la mal a trupului neinsufletit."In aceasta seara, pompierii mehedinteni au intervenit, la solicitarea Politiei de Frontiera, pe fluviul Dunarea, pentru aducerea la mal a unei persoane decedate.Barbatul este cea de a patra persoana scoasa la mal, in cursul zilei de astazi, de catre pompierii mehedinteni", au transmis reprezentantii ISU Mehedinti.Pompieri din cadrul Detasamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit, sambata seara si duminica dimineata, pentru scoaterea la mal a alte doua persoane din fluviul Dunarea.O barca in care se aflau 18 persoane, intre care 16 migranti si doua calauze, s-a rasturnat, in 17 aprilie, in apele Dunarii. Barca a luat apa, iar oamenii s-au speriat si s-au ridicat in picioare. Noua persoane au fost salvate de politistii de frontiera care au intervenit rapid cu mai multe ambarcatiuni, restul fiind cautate de scafandri.