MAI vrea sa dea mai multi bani refugiatilor din tara, inclusiv bani de chirie

Anul trecut, in Romania, peste 5.000 de persoane au cerut azil , dintre care peste 2.000 au fost acceptate. Astfel, locurile de cazare dedicate refugiatilor sunt arhipline.Pentru a remedia situatia, statul roman vrea sa plateasca, nu pe 6 luni cum este acum.Potrivit Digi24 , suma lunara pe care o primesc in prezent refugiatii, adica 540 de lei, nu va fi afectata de proiectul de lege, insa acestia isi pot pierde dreptul la bani daca nu participa la programele de integrare puse la dispozitie de stat.Odata ce migrantii primesc statutul de refugiat, sunt obligati sa plateasca o suma modica pentru chiria camerei de azil, potrivit legii. Insa, refugiatii se plang ca banii sunt insuficienti, in conditiile in caredin Europa.Spre deosebire de noi, germanii ofera refugiatilor. In Olanda, refugiatii primesc aproximativ 1.500 de euro, in Suedia, circa 950 euro, Norvegia - intre 1.300 si 1.600 euro, iar in Danemarca - 1.600 euro.Majoritatea imigrantilor care vin in Romania sunt din Siria, Irak si Afganistan, tari afectate de razboi.