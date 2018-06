Numarul de refugiati care au solicitat azil in Romania s-a triplat anul trecut. O treime sunt copii

Povestea lui Haji, trimis singur in lume, pentru a trai

Ali si Doha, doi frati care fug de razboi

Mai mult, in 2017, numarul copiilor care au ajuns in Romania a fost de patru ori mai mare decat in 2016, reprezentand aproximativ 33% din numarul total al solicitantilor de azil inregistrati.Dintre acestia, aproape jumatate au varsta cuprinsa intre 0 si 6 ani, potrivit Organizatiei Salvati Copiii Romania.Totodata, spre deosebire de anii anteriori, in perioada august-noiembrie 2017 au sosit pe Marea Neagra un numar de 547 de adulti si copii.Haji este unul dintre copiii care au ajuns, in 2017, in Romania. S-a nascut in Mosul, Irak, iar in urma cu 5 ani, cand avea sase ani, mama lui a fost rapita de Statul Islamic, iar Haji a ramas in grija tatalui si a fratilor mai mari, care erau mai tot timpul plecati."Nu stiu unde s-a dus mama mea, dar ii spun in fiecare seara ca mi-e dor de ea si ca astept sa se intoarca", spune Haji de fiecare data cand este intrebat de familia sa.Pentru a-l salva, tatal a hotarat sa il trimita la un unchi care se afla intr-o tara din Europa de Vest. Pe drum, calauza, in grija caruia a fost lasat, l-a abandonat la granita cu Romania, deoarece Haji nu reusea sa tina pasul cu restul grupului. Haji a fost preluat de autoritatile romane si, fiind minor neinsotit, a fost cazat intr-un centru de plasament.Organizatia Salvati Copiii l-a inclus pe Haji in programul de asistenta a copiilor solicitanti de azil. Haji a primit suport emotional, social si material, fiind intregrat in activitatile pe care Salvati Copiii le desfasoara in cadrul Centrului Regional de Proceduri si Cazare pentru Solicitantii de Azil Timisoara.Numai in 2017 Organizatia Salvati Copiii a oferit servicii educationale si sociale pentru 1.600 de copii si aproximativ 1.300 de adulti solicitanti de azil si beneficiari ai protectiei internationale.In prezent, Salvati Copiii Romania, in calitate de partener al Inspectoratului General pentru Imigrari, desfasoara activitati sociale, educationale si recreative in Centrele Regionale de Proceduri si Cazare pentru Solicitanti de Azil din Bucuresti, Galati, Radauti, Somcuta Mare si Timisoara.La sosirea in Romania, majoritatea solicitantilor de azil sunt cazati intr-unul dintre cele sase centre regionale de proceduri si cazare pe care le administreaza Inspectoratul General pentru Imigrari, dar conditiile din centrele de primire sunt precare. Exista un risc permanent de aparitie a focarelor de boli datorate problemelor legate de supraaglomerare si salubritate."Intr-o lume in care vorbim despre accesul tuturor la cele mai complexe tehnologii, sunt copii care merg sute de kilometri pe jos, care indura frigul, care si-au vazut rudele murind, care fug de acasa, pentru ca acolo viata le este in pericol. Sunt invatati sa supravietuiasca, sa se ascunda, sa fuga, atunci cand copiii nascuti in zonele fericite ale lumii invata sa scrie si sa se joace.Organizatia Salvati Copiii lucreaza in centrele pentru refugiati deja de peste doua decenii, oferind asistenta sociala, educationala si emotionala. Integrarea acestor copii este importanta atat pentru ei, cat si pentru comunitatile in care se refugiaza", a declarat Gabriela Alexandrescu, presedinte executiv Salvati Copiii Romania.Pentru a imbunatati conditiile de receptie din centre, Salvati Copiii a amenajat si dotat spatii prietenoase dedicate activitatilor cu copiii, denumite generic "Camerele copiilor", in cinci dintre Centrele Regionale de Proceduri si Cazare pentru Solicitantii de Azil, iar in doua dintre aceste centre au fost infiintate spatii destinate ingrijirii in conditii optime a nou-nascutilor si sugarilor mici.De asemenea, in Centrul de Cazare si Proceduri pentru Solicitantii de Azil Bucuresti a fost amenajat un loc de joaca exterior.De Ziua Mondiala a Refugiatului, Salvati Copiii Romania reia apelul catre autoritatile decidente sa asigure cadrul necesar unei bune ingrijiri si integrari pentru toti copiii nevoiti sa isi paraseasca locuintele, prietenii, uneori si familia, pentru a-si salva viata.Salvati Copiii considera necesara oferirea unor servicii integrate de asistenta adaptate nevoilor specifice copiilor solicitanti de azil sau beneficiari ai unei forme de protectie internationala.Ali este cel mai mare, are sapte ani, iar Doha are trei luni. Au venit din Irak si si-au gasit adapost in centrul din Radauti in urma cu 8 luni, prin programul de relocarea al Uniunii Europene din Grecia.Ali, copilul cel mare al familiei, este foarte silitor si vine cu entuziasm in fiecare zi in Camera Copilului, loc despre care afirma ca este "paradisul jucariilor si al lucrurilor frumoase". Ii place foarte mult sa modeleze, sa coloreze si sa picteze.Doha, in varsta de 3 luni, s-a nascut cu probleme medicale. Cu ajutorul Salvati Copiii, a putut beneficia de tratament medical adecvat in cadrul Spitalului Sf. Maria din Iasi, familia fiind sustinuta prin acordarea de asistenta materiala, medicamente si prin decontarea transportului pana la Iasi pentru a putea urma tratamentul medical prescris.Dintre cele 68,5 milioane de persoane din intreaga lume care au fost fortate sa isi paraseasca locuintele, 25,4 milioane de persoane sunt inregistrate cu statut de refugiati, potrivit datelor Inaltului Comisar ONU pentru Refugiati (UNHCR) . Aproximativ jumatate dintre acestia sunt copii si tineri.