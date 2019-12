O tanara din Siria a nascut la Timisoara, imediat dupa ce a intrat ilegal in Romania

Ziare.

Politistii din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Deta, judetul Timis, au depistat, miercuri seara, in localitatea Soca, trei cetateni straini, o femeie si doi barbati, care nu isi justificau prezenta in apropierea granitei cu Serbia.Dupa ce au observat ca femeia era insarcinata si acuza dureri, politistii de frontiera au contactat serviciul medical de urgenta, care i-a acordat ingrijiri medicale la fata locului si a dus-o pe tanara la un spital din Timisoara, unde a nascut o fetita.Ceilalti doi barbati au fost dusi la sediul Sectorului Politiei de Frontiera pentru cercetari, unde s-a stabilit ca sunt cetateni din Siria, avand varste de 14 si 22 de ani."Barbatul adult este sotul femeii, iar minorul este verisorul sau. Acestia au declarat ca au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania, pe jos, pe la frontiera verde, intrucat intentionau sa ajunga intr-un stat din vestul Europei", au transmis reprezentantii Politiei de frontiera.Politistii fac cercetari pentru trecerea frauduloasa a frontierei, iar cele trei persoane au solicitat acordarea unei forme de protectie in Romania.