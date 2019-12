ONU a evacuat zeci de refugiati dinspre Libia catre Romania

Ziare.

"In ultimele zile, 72 de refugiati din Eritreea, Somalia si Siria au fost evacuati din Libia catre Centrul de Tranzit in Regim de Urgenta din Romania", a precizat UNHCR pe Twitter, adaugand ca se asteapta relocarea acestora in Norvegia pana la finele anului, informeaza agentia Xinhua.Odata cu anarhia ce a urmat inlaturarii de la putere a fostului dictator Muammar Gaddafi, in anul 2011, Libia a devenit placa turnanta a migratiei ilegale africane inspre Europa.Conform estimarilor UNHCR, in prezent, circa 4.500 de migranti sunt retinuti in centre de detentie in aceasta tara.Potrivit website-ului UNHCR, Centrul de Tranzit in Regim de Urgenta din Romania, aflat la Timisoara, este destinat persoanelor aflate in nevoie urgenta de protectie internationala.Centrul functioneaza in baza Acordului Tri-Partit semnat pe 8 mai 2008 si ratificat de Parlamentul roman la 24 noiembrie 2008.Centrul de Tranzit in Regim de Urgenta, care este primul de acest gen din Europa, ofera azil, pe o perioada temporara de 6 luni, refugiatilor aflati in nevoie urgenta de evacuare din prima tara de azil, din cauza unor conditii care le pun viata in pericol, urmand a fi relocati in tari terte.