Politistii au gasit 26 de irakieni inghesuiti intr-un TIR care voia sa intre in tara

TIR-ul condus de un sofer turc a fost controlat la Punctul de Trecere a Frontierei Calafat, judetul Dolj. Conform documentelor de insotire a marfii, TIR-ul transporta textile si plastice din Turcia pentru Olanda.Politistii de frontiera romani si bulgari au gasit in compartimentul de marfa 26 de cetateni straini, printre textile.Politistii de frontiera au stabilit ca persoanele in cauza sunt cetateni irakieni, 14 barbati, 4 femei si 8 minori, cu varste cuprinse intre 5 si 45 de ani. O parte dintre acestia aveau documente din care reiese ca sunt solicitanti de azil in Bulgaria La cercetari, persoanele in cauza au declarat ca doreau sa ajunga intr-un stat din vestul Europei.Soferii - cel de la volan si cel de rezerva - au declarat ca nu stiau ca persoanele erau ascunse in compartimentul de marfa al mijlocului de transport Politistii de frontiera au intrerupt calatoria persoanelor in cauza, iar conform protocolului romano-bulgar, migrantii, soferii si mijlocul de transport au fost predati Politiei de Frontiera Bulgare, in vederea continuarii cercetarilor si dispunerii masurilor legale ce se impun.