Romania va gazdui o parte din imigrantii salvati din Mediterana pe care Italia nu vrea sa-i primeasca

"In cateva ore, va incepe debarcarea imigrantilor aflati la bordul navei Sea Watch", a declarat miercuri premierul Italiei, Giuseppe Conte.La bordul navei umanitare Sea Watch 3 sunt 47 de imigranti extracomunitari salvati din Marea Mediterana. Vicepremierul Matteo Salvini, care este si ministru italian de Interne, se opune debarcarii imigrantilor extracomunitari in Italia.Pe fondul presiunilor, Matteo Salvini, liderul formatiunii de extrema-dreapta Liga Nordului, a acceptat oferirea de asistenta si debarcarea imigrantilor in Italia daca vor fi preluati de alte tari europene.In acest context, premierul Giuseppe Conte a anuntat ca a ajuns la un acord pentru distribuirea extracomunitarilor in Luxemburg, Germania, Franta, Portugalia, Romania si Malta, informeaza cotidianul Corriere della Sera si agentia de presa Adnkronos.La inceputul lunii ianuarie, opt state din cadrul Uniunii Europene, inclusiv Romania, au decis sa preia 176 de imigranti extracomunitari salvati din Marea Mediterana si aflati in Malta, a informat publicatia germana Die Welt.O instanta judiciara din Sicilia a cerut, saptamana trecuta, aprobarea Parlamentului Italiei pentru judecarea vicepremierului Matteo Salvini, liderul formatiunii de extrema-dreapta Liga Nordului, acuzat de sechestrare de persoane pentru ca nu a permis debarcarea a numerosi imigranti extracomunitari in august 2018.