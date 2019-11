Sofer roman de TIR prins cu 48 de migranti in remorca, la Vama Nadlac (Video)

Ziare.

"In data de 26.11.2019, in jurul orei 20.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac I, judetul Arad, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera pe sensul de iesire din tara, un cetatean roman, conducand un ansamblu rutier format din cap tractor si semiremorca, ambele inmatriculate in Romania.Soferul transporta piese auto pentru o societate din Austria. In baza analizei de risc specifice, politistii de frontiera au procedat la efectuarea controlului amanuntit al mijlocului de transport, in urma caruia, in semiremorca, au fost descoperite ascunse 48 de persoane", anunta Politia de Frontiera.In cadrul primelor verificari, politistii de frontiera au stabilit ca cei in cauza sunt cetateni din Irak, Iran, Siria, Afganistan si India, sase minori, trei femei si 39 de barbati, solicitanti de azil in tara noastra.Politistii de frontiera fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de trafic de migranti pentru soferul automarfarului si de tentativa de trecere ilegala a frontierei de stat fata de cei 48 de cetateni straini.