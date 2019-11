Trei grupuri de imigranti, relocate in Romania, Germania si Lituania

Ziare.

Potrivit The Independent , una dintre operatiunile de salvare a avut loc pe 23 august, cand 356 de imigranti au ramas blocati la bordul navei Ocean Viking timp de 13 zile.Malta a intervenit in acest caz fara a aduce atingere pozitiei sale legale, dupa un acord cu Comisia Europeana si alte state membre.Dupa operatiunea de salvare, Malta a transmis ca toti migrantii de la bordul navei urmau sa fie relocati in diferite state membre ale UE.Celelalte doua interventii ale fortelor armate malteze s-au desfasurat pe 4 august si 10 septembrie.In ambele situatii, Malta a acceptat sa faca parte dintr-o solutie europeana pentru rezolvarea impasului.Toti imigrantii au fost ajutati de autoritatile locale, de Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM) si de oficiali din ambasadele respective.A.D.