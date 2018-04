Trei refugiati din Siria s-au angajat la o fabrica din Cluj: Unul dintre ei a fost numit director

Ziare.

com

Bashar Molhem, un tanar antreprenor in varsta de 26 de ani, nascut in Siria, dar crescut si scolit in Cluj-Napoca de la varsta de 6 ani, a carui familie deruleaza afaceri si in alimentatie publica, a pus bazele primei fabrici de paine (lipie) araba la sfarsitul anului trecut, in urma unei investitii de cateva sute de mii de euro.Tanarul sustine ca a inteles pe deplin necesitatea acestui tip de investitie in regiunea de Nord-Vest a tarii, pe langa faptul ca si-a dorit sa aduca la Cluj-Napoca o particica din tara sa natala. Reteta lipiei respecta o compozitie traditionala siriana, iar procesul de productie este supervizat de un brutar sirian. De asemenea, in fabrica lucreaza si trei refugiati sirieni, carora li s-a intins, astfel, o mana de ajutor."Tinand cont de faptul ca activam de foarte multi ani in acest domeniu al alimentatiei publice - fast-food-uri, restaurante - am fost mereu nevoiti sa cumparam lipia tocmai de la Bucuresti, chiar si de cate doua-trei ori pe saptamana. Cand ne confruntam cu perioade aglomerate, in care cererea era foarte mare, trebuia sa facem stocuri, sa punem produsele in congelator.Sigur ca, dupa congelare, lipiile isi pierdeau din calitate, nu mai erau la fel de proaspete, si am realizat ca aceeasi situatie o intampina si ceilalti proprietari de fast-food-uri din orasele invecinate, asa am realizat ca solutia ar fi sa infiintez o fabrica in care sa producem noi lipia, care este painea traditionala din Orientul Mijlociu, din Siria. Pe de alta parte, am constatat un interes crescut si in randul romanilor pentru acest produs, care nu are miez, nu are multe calorii, nu contine E-uri si conservanti, este mult mai sanatoasa decat painea obisnuita. Astfel, si termenul de valabilitate este mai redus pentru ca noi nu folosim aditivi", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Bashar Molhem.Fabrica produce lipie sub marca "Syriana", desfacerea fiind asigurata printr-un lant de supermagazine din Cluj-Napoca, dar si in orase precum Timisoara, Targu-Mures, Baia Mare, Alba Iulia si orase din zona Moldovei. Investitia in echipamente moderne, achizitionate din Turcia , se ridica la cateva sute de mii de euro, printre acestea figurand un cuptor care asigura o temperatura de coacere a lipiei de 700 de grade si o banda transportoare de racire cu o lungime de 75 de metri."Avem o capacitate de 7.000 de lipii pe ora si momentan, fiind de doar 4 luni prezenti pe piata, livram intre 33.000 si 35.000 de lipii pe zi. Procesul de productie este supervizat de unul dintre cei mai renumiti brutari, adus din Siria, care respecta o reteta traditionala siriana. Lipia are in compozitie apa, drojdie, faina, sare si zahar, ultimele doua ingrediente in cantitati foarte mici. Reteta este adaptata in functie de anotimp, daca lucram vara folosim apa la o temperatura de 5-8 grade, spre deosebire de iarna unde temperatura apei folosite este de 14-18 grade, pentru a nu influenta calitatea aluatului. Dupa ambalare, inainte de a fi distribuita, lipia se tine minim trei ore pe rafturi din lemn de brad, pentru a se mentine calitatea", a explicat Bashar.Brutarul Nadem are 37 de ani si este originar din orasul Alep, el lucrand pana acum in Liban, Arabia Saudita, Iordania si Turcia."Pentru mine, brutaria este mai mult decat o meserie, pentru ca o practic, de mic, din placere, si bunicul si tatal meu au fost brutari. Ma pricep si la partea de mecanica, pentru ca nu este suficient sa fii doar brutar, trebuie sa stii din toate cate putin, trebuie sa stii si sa reglezi echipamentele. Am adus reteta traditionala de lipie din Siria si sunt convins ca romanii o vor aprecia", a spus acesta.Narwas este unul dintre refugiatii din Siria care lucreaza la fabrica de lipii, el fugind de razboi in Grecia , dupa care a fost repartizat in Romania prin cotele stabilite de UE."Sunt dintr-o localitate de langa Damasc si am lucrat in amenajari interioare, iar din cauza razboiului am fost nevoit sa fug din tara. Sunt de peste un an in Romania, iar familia, sotia si doi copii, au ramas in Siria, le trimit bani, dar as dori sa vina si ei aici cu mine. Imi place sa lucrez la fabrica de lipii si imi place si in Romania, oamenii sunt deschisi, sufletisti si caldurosi. Este o sansa pentru mine sa imi construiesc un viitor, pentru ca in Siria nu mai puteam", a spus acesta.Sami este, de asemenea, refugiat din Siria, fiind numit director in cadrul fabricii de lipii, responsabil cu partea de aprovizionare, administrarea parcului auto, urmarirea productiei."Locuiam in Alep, am fost profesor de franceza, am plecat din cauza razboiului impreuna cu familia, sotia si doi copii. Am trecut prin Turcia, Grecia si am fost repartizat in Romania unde ma aflu din septembrie 2016. Este un loc bun aici pentru mine, romanii sunt toleranti", a spus Sami, care a invatat limba romana.Fabrica are, in total, 18 angajati, dar numarul acestora va creste in conditiile in care planurile patronilor prevad distribuirea produsului si in Bucuresti iar pana la sfarsitul anului si in Budapesta sau Viena.