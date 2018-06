Albania nu accepta sa gazduiasca centre de primire a migrantilor, nici macar de dragul aderarii la UE

Ziare.

"Albania nu ar accepta niciodata astfel de tabere de refugiati, chiar daca in schimb i s-ar oferi statutul de membra a Uniunii Europene", a declarat premierul albanez, Edi Rama, intr-un interviu aparut miercuri in cotidianul german Bild.Rama a subliniat ca Albania a dorit intotdeauna sa contribuie la solutionarea problemelor paneuropene, dar a precizat ca a face din tara sa un fel de "dig" in calea migrantilor care vor sa ajunga in UE reprezinta o "solutie periculoasa".Cancelarul austriac, Sebastian Kurz, si presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, au sugerat ca tarile balcanice sa gazduiasca centre de primire a solicitantilor de azil.De asemenea, premierul italian, Giuseppe Conte, a prezentat un plan in 10 puncte ce reia mai multe idei propuse de precedentele guverne de la Roma, precum impartirea de catre statele membre a responsabilitatii in cazul migrantilor salvati pe mare si crearea unor centre in nordul Africii, unde sa fie procesate cererile de azil ale acestor persoane.