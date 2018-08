Cosmarul dintr-o tabara de refugiati din Grecia: Copiii de pana la 10 ani incearca sa se sinucida - voluntarii pleaca in semn de protest

Ziare.

com

"Suntem intotdeauna gata sa fugim, 24 de ore pe zi avem copiii pregatiti. Violenta inseamna ca micutii nostri nu dorm", spune Sara Khan, originara din Afganistan, informeaza BBC.Sara explica ca familia ei isi petrece toata ziua in asteptarea hranei si este gata sa alerge toata noaptea, de teama luptelor care izbucnesc in mod constant in adapost.Conditiile sunt atat de ingrozitoare incat organizatiile de caritate au parasit efectiv tabara in semn de protest.Locul miroase a canalizare si exista aproximativ 70 de persoane pe o toaleta, conform misiunii medicale de caritate Medecins Sans Frontieres (MSF).Unii oameni traiesc in cabine mobile, dar inauntrul lor sunt corturi si foi de prelata, acestea fiind case pentru cei care nu pot obtine niciun spatiu de locuit oficial.De asemenea, tabara se intinde in mediul rural. Un cort cuprinde 17 persoane, adica patru familii locuiesc sub o panza.In prezent, mai mult de 8.000 de persoane au fost inghesuite in tabara Moria, care ar fi trebuit sa gazduiasca in jur de 2.000 de oameni.Personalul organizatiei spune ca a fost nevoit sa se ocupe chiar si de copii de pana la 10 ani care au incercat sa se sinucida."Este ceva ce vedem constant", spune Luca Fontana, coordonatorul Lesbos pentru MSF, adaugand ca acestia raporteaza conditiile agentiei ONU pentru refugiati UNHCR si ministerului sanatatii din Grecia.