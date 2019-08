Romania, printre tarile care vor sa primeasca migranti de pe nava Open Arms

Ziare.

com

"Franta, Germania, Romania, Portugalia, Spania si Luxemburgul tocmai m-au anuntat ca sunt pregatite sa primeasca migranti", a scris Conte intr-o scrisoare deschisa adresata ministrului italian de Interne Matteo Salvini, liderul Ligii (extrema dreapta), care a rupt coalitia de guvernare cu Mitcarea Cinci Stele (M5S) si a provocat o criza politica, relateaza Reuters si AFP.Un purtator de cuvant al Ministerului german de Interne si o sursa de la Ministerul francez de Interne au confirmat ca negociau cu Comisia Europeana (CE) si alte state membre.Aceste discutii nu s-au incheiat inca si ar fi prematur sa se detalieze - tara cu tara - repartizarea migrantilor salvati de Open Arms, potrivit unei surse franceze.Aproximativ 150 de pasageri salvati in largul Libiei se afla, in prezent, la bordul Open Arms.ONG-ul spaniol, care a inchiriat nava, a anuntat joi ca vaporul era la ancora in apele teritoriale italiene, la aproximativ opt kilometri de Insula lampedusa.Un tribunal administrativ italian, sesizat de ONG-ul spaniol, l-a contrazis pe ministrul italian de Interne Matteo Salvini, si a permis miercuri Open Arms sa intre in apele teritoriale italiene - in virtutea dreptului maritim international.Vaporul, a stabilit tribunalul, este necesar sa primeasca o "asistenta imediata" cu privire la persoanele salvate, "care au cea mai mare nevoie".Insa, judecatorii administrativi nu au precizat daca Open Arms este autorizat sa acosteze si nici daca migrantii de la bord pot debarca.