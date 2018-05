Zeci de migranti au fost salvati dupa ce au plutit 35 de zile in Atlantic

Ziare.

Migrantii sunt din Senegal, Sierra Leone, Nigeria si Cape Verde, potrivit CNN . Ei au fost salvati, sambata, de un pescar, dupa ce au stat mai bine de o luna pe ape, potrivit autoritatilor locale citate de un ziar brazilian.Majoritatea dintre ei nu au avut mancare si apa potabila, arata sursa citata.Doi brazilieni care se aflau pe aceeasi barca au fost arestati dupa ce politia a descoperit ca au fost platiti de africani ca sa ii aduca ilegal in tara.Autoritatile braziliene au demarat o ancheta in acest caz, precizand ca migrantii salvati vor fi interogati dupa ce vor primi tratament.Din ce in ce mai multi africani vor sa migreze in America Latina, potrivit unui studiu realizat de Universitatea Yale.Brazilia are cea mai mare populatie de oameni de culoare, dupa Africa, si este, cel mai probabil, perceputa de africani drept o destinatie mai adecvata din punct de vedere cultural.