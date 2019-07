Americanii se pregatesc sa aresteze mii de imigranti la ordinul lui Trump. Operatiunea incepe duminica

Ziare.

Operatiunea dezvaluita de New York Times (NYT) urmeaza sa fie realizata de catre agenti din cadrul Immigration and Customs Enforcement (ICE), timp de mai multe zile, incepand de la 14 iulie.Potrivit NYT, agentii ICE vizeaza cel putin 2.000 de imigranti, a caror expulzare a fost dispusa, dar care se afla in continuare in tara, in mod ilegal.Membri ai unor familii de imigranti arestati impreuna urmeaza sa fie plasati in detentie impreuna atunci cand acest lucru este posibil, in centre situate in Texas si Pennsylvania, scrie ziarul, care citeaza oficiali, inclusiv doi in domeniul securitatii interne.Donald Trump anunta vineri ca adunarea unor imigranti vizati urmeaza sa inceapa "destul de curand".Locatarul Casei Albe a amanat aceasta operatiune in iunie, dupa ce data acesteia a fost divulgata in presa