Cum rezolva Trump imigratia ilegala: 2.000 de copii au fost separati de parintii lor in 6 saptamani

Intre 19 aprilie si 31 mai, 1.995 de minori au fost separati de 1.940 de adulti retinuti de politia de frontiera si arestati in asteptarea urmaririi penale, a indicat un purtator de cuvant al Departamentului Securitatii Interne, citat de AFP.Administratia Trump a spus clar ca nu va mai ignora legea, a subliniat el.Familiile migrantilor, care fug in majoritate din America Centrala cu violenta sa endemica, sunt separate din octombrie 2017, dar ritmul s-a accelerat brusc de la inceputul lunii mai, cand ministrul american al Justitiei, Jeff Sessions, a afirmat deschis ca toti migrantii care trec ilegal frontiera vor fi arestati, fie ca sunt insotiti de minori sau nu.Insa copiii nu pot fi trimisi in inchisoarea unde se afla rudele lor, a reiterat el joi, ceea ce conduce la aceste separari."Ne gasim in acest moment intr-o situatie in care fie alegem sa aplicam legea, fie decidem sa o ignoram", a subliniat purtatorul de cuvant.Denuntand blocajele din Congres asupra unei reforme a imigratiei, presedintele Donald Trump da vina pentru situatia prezenta pe opozitia democrata si denunta politica in domeniul migratiei ilegale aplicata in special sub Administratia Obama.