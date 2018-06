Donald Trump tine copiii imigrantilor in custi. Unii au stat cate 20 intr-o celula

Ziare.

Peste 1.100 de copii au fost tinuti intr-un depozit vechi din McAllen, Texas, fiind separati unii de altii prin garduri. In acest depozit se afla inclusiv o cusca in care erau inchisi 20 de copii.Potrivit New York Post , aproape 200 de copii erau minori, nefiind acompaniati de un parinte, iar alte 500 de persoane au fost considerate "unitati familiale", alcatuite din parinti si copii.Intr-una din celule, o adolescenta tinea in brate o fetita de 4 ani si avea grija de ea, pentru ca matusa fetitei era tinuta in alta celula si cele doua nu puteau fi impreuna."Adolescenta a trebuit sa invete alti copii din celula sa ii schimbe scutecul micutei", a spus Michelle Brane, director al drepturilor migrantilor din cadrul Comisiei de Refugiati, care a vizitat vineri unitatea in care au fost tinuti imigrantii.Copila si matusa ei s-au regasit, intr-un final, dupa ce un avocat a inceput sa puna mai multe intrebari."Era atata de traumatizata (fetita de 4 ani - n.red.) incat nu a vorbit. Pur si simplu statea ghemuita intr-un colt", a mai spus Brane.Autoritatile au spus ca detinutii au fost grupati in functie de varsta, sex si statut: fete sub 17 ani, baieti sub 17 ani, mame cu copii sau tati cu copii, potrivit NBC."Guvernul pur si simplu ia acesti copii, ii desparte de parintii lor si ii tine in niste conditii improprii. Daca un parinte si-ar lasa copilul intr-o cusca, fara sa fie supravegheat, ar raspunde pentru fapta", mai sustine Michelle Brane.Catorva reporteri si parlamentari li s-a permis accesul in unitate, duminica, cand a fost sarbatoria Ziua Tatalui in SUA. Totusi, acestia nu au avut voie sa vorbeasca cu cei inchisi si nici sa le faca fotografii.Multi dintre cei prezenti au parasit cladirea dezgustati de ce au vazut, scrie NYP."Copiii care au fost separati de parintii lor sunt traumatizati. Nu conteaza ca podelele sunt maturate, iar asternuturile sunt curate", a spus senatorul Jeff Merkley.In fotografiile facute publice de Protectia vamala si a frontierelor SUA se pot observa saltelele pe care au dormit copiii, dar si niste paturi termice, iar in fundal se vad celulele in care au fost inchisi.Doctorul Colleen Kraft, care conduce Academia Americana de Pediatrie a vizitat un mic centru de detentie din Texas. Printre cei inchisi, a vazut un bebelus de doi ani, plangand isteric si dand cu pumnii mici in salteaua pe care trebuia sa doarma.Agentii din unitate, care asigurau linistea si ordinea, au incercat sa calmeze copilul, insa nu aveau voie sa il atinga, asa ca nu il puteau lua in brate.Una dintre regulile din unitatile de detentie interzice atinsul copiilor inchisi aici."Stresul este coplesitor. Trebuie sa ne concentram asupra nevoilor acestor copii, care nu au nicio treaba cu politica", a spus doctorul.In conformitate cu legislatia SUA, copiii din centrele de detentie trebuie sa fie trimisi la adaposturi finantate de Departamentul de Sanatate si Servicii Umane, in termen de trei zile de la retinere.Insa, unii parlamentarii care au fost in centrul amintit au spus ca unii copii au stat inchisi acolo chiar si 7 zile, in loc de 3, conform CNN.Amintim ca Administratia Trump a informat sambata ca de la mijlocul lunii aprilie, aproape 2.000 de copii au fost separati de parintii lor arestati pentru trecere clandestina a frontierei americane, care revendica aceasta practica in numele "tolerantei zero" fata de imigratia ilegala.Intre 19 aprilie si 31 mai, 1.995 de minori au fost separati de 1.940 de adulti retinuti de politia de frontiera si arestati in asteptarea urmaririi penale, a indicat un purtator de cuvant al Departamentului Securitatii Interne, citat de AFP.A.D.